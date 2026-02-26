Ouvir
"É inaceitável" o aumento da mortalidade em doentes à espera de cuidados paliativos

26 fev, 2026 - 12:00 • André Rodrigues

Presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos lamenta “processos de referenciação que demoram mais tempo do que aquele que os doentes têm”. Catarina Pazes reclama nomeação imediata da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos.

Ouça as declarações da presidente da APCP. Foto: Paulo Cunha/Lusa

Mais de metade dos doentes sinalizados para cuidados paliativos morreu antes de conseguir vaga

estudo da ERS

Mais de metade dos doentes sinalizados para cuidados paliativos morreu antes de conseguir vaga

Estudo revela assimetrias regionais, falta de cama(...)

A presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP) exige “respostas prioritárias” para este tipo de assistência.

Os dados da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), revelados esta quinta-feira, dizem respeito a 2024 e revelam que 53% dos doentes com necessidades paliativas que morreram ainda antes de conseguirem uma vaga em unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). São mais 5% do que em 2023.

Em entrevista à Renascença, Catarina Pazes diz que esta é uma situação “absolutamente inaceitável”, que resulta de “problemas ao nível da identificação e da referenciação de doentes”.

“Por incrível que pareça, há unidades com vagas à espera de serem ocupadas e que não são ocupadas porque todo o processo — da identificação à colocação — demora mais tempo do que aquele que o doente tem”, afirma.

Como consequência disso, “os hospitais ficam com doentes internados que poderiam estar noutro sítio, e temos doentes que recorrem mais vezes às urgências”.

“Somos peritos em usar mal recursos”

Para a presidente da APCP, o problema central está na gestão destas estruturas. “Num país com tanta escassez de recursos, somos também peritos em usá‑los mal, muito pouco eficientes.”

Daí o pedido “imediato” para a nomeação da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos (CNCP), “para responder, apoiar, monitorizar equipas e serviços, e apoiar conselhos de administração na organização e capacitação de respostas”.

Catarina Pazes lembra que Portugal está há cerca de um ano sem CNCP, apesar dos compromissos do Governo para repor o funcionamento deste organismo.

É o primeiro sinal de ausência de priorização desta área por parte de quem decide”, sublinha.

Num quadro em que Portugal aparece entre os países que mais envelhecem na Europa nas próximas décadas, a dirigente antecipa um aumento da procura de respostas paliativas, a par com a “ausência de resposta para o sofrimento — evitável e tratável — se não houver mudança de paradigma e gestão de recursos.”

"Aquilo que vai acontecer é uma ausência de resposta para o sofrimento, porque é disto que se trata", conclui.

