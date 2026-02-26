Empresas passam a ter autenticação reforçada no portal da Segurança Social

A partir desta quinta-feira, as empresas passam a dispor de um sistema de autenticação reforçada para aceder ao portal da Segurança Social. Está em causa a implementação da Autenticação de Dois Fatores (2FA), uma medida que visa reforçar a segurança e a proteção dos dados pessoais dos utilizadores.

A autenticação de dois fatores já está disponível para os cidadãos, de forma opcional, mas torna-se obrigatória a partir de 12 de maio. O mesmo acontece com as empresas, que entram agora na fase de adesão voluntária.

Segundo a Segurança Social, esta medida pretende elevar o nível de proteção das contas, garantindo que apenas o titular consegue aceder à sua área reservada. O sistema 2FA exige dois passos de verificação: além da palavra-chave habitual, é solicitado um código temporário enviado por SMS ou e-mail.

A Segurança Social esclarece que esta exigência aplica-se apenas aos acessos com NISS e palavra-chave. Quem utiliza a Chave Móvel Digital não necessita de ativar o 2FA.

Calendário de implementação

A fase de sensibilização e adesão voluntária para os cidadãos já está em curso e arranca esta quinta-feira para as empresas, permitindo a validação antecipada dos contactos.

A Autenticação de Dois Fatores passa a ser obrigatória para todos os utilizadores a partir de 12 de maio, tanto para cidadãos como para empresas.

Vantagens da ativação antecipada

A Segurança Social recomenda a ativação antecipada do sistema, destacando três benefícios principais: acesso garantido aos serviços digitais, validação e correção dos contactos e proteção reforçada contra acessos indevidos, mesmo em caso de comprometimento da palavra-chave.

Como ativar o 2FA

O processo é simples e rápido. O utilizador deve autenticar-se no portal com NISS e palavra-chave, seguir as instruções apresentadas pelo sistema e confirmar o número de telemóvel e o endereço de e-mail, necessários para receber os códigos de verificação.

Com esta medida, a Segurança Social reforça o compromisso com a proteção da identidade digital, tornando mais seguras e fiáveis as interações online de cidadãos e empresas com a administração pública.