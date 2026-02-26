Ouvir
Encontrado cadáver em elevado estado de decomposição em Tabuaço

26 fev, 2026 - 18:05 • Lusa

Corpo supostamente de uma mulher foi encontrado junto a um cemitério por pessoas que realizavam limpezas num terreno.

Um cadáver em elevado estado de decomposição foi encontrado esta quinta-feira de manhã junto ao cemitério da vila de Tabuaço, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

"Fomos alertados na manhã de hoje, por pessoas que andavam a fazer limpeza de terrenos, que havia um cadáver junto ao cemitério", indicou a mesma fonte do Comando Territorial de Viseu da GNR.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Chegados ao local, os militares da GNR "deparam-se com um cadáver em elevado estado de decomposição" tendo "acionado de imediato" a Polícia Judiciária (PJ) que ficou encarregada da investigação.

"Há a suspeita de ser um cadáver de uma mulher", indicou ainda a fonte da Guarda.

