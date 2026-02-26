"Gangue do Alcatrão" está de regresso? GNR alerta para burlas às vítimas do mau tempo

26 fev, 2026 - 23:46 • Catarina Magalhães
Um grupo criminoso conhecido como o "Gangue do Alcatrão" atua por toda a Europa e está de regresso a Portugal. As vítimas do mau tempo fazem parte da nova estratégia, segundo um comunicado do município de Leiria.
A iniciativa "Reerguer Leiria" anunciou que há "pessoas que se fazem passar por representantes de entidades públicas, incluindo o município, a prestarem informações falsas e, nalguns casos, a pedir dinheiro".
A GNR já alertou para "ofertas que parecem demasiado boas" e apela à população que esteja atenta.
Segundo as autoridades, este "gangue não é recente" e começou a ser conhecido, porque diziam estar a fazer trabalhos de pavimentação.
Tentavam negociar serviços a um preço muito mais baixo do que o normal ao alegar que tinha sobrado alcatrão, mas os trabalhos nunca chegavam a ser concluídos ou exigiam mais dinheiro para alegadamente terminar as obras.
Porém, o método do alcatrão começou a ficar conhecido e agora prometem serviços de lavagem de fachadas, limpeza e reparação de telhados a preços mais acessíveis.
"A seguir, das duas uma. Ou abandonam o local depois de receberem algum dinheiro e deixam o trabalho por concluir ou então no fim exigem uma quantia muito superior àquela que tinha sido acordada no início, explicou a GNR, acrescentando que "recorrem à coação e à intimidação".
A primeira denúncia foi da Câmara de Leiria no início deste mês ao afirmar que "o município não está a pedir pagamentos, donativos ou dados pessoais".
"São indivíduos que falam apenas inglês, circulam em viaturas com matrícula estrangeira (irlandesa ou belga), oferecem serviços baratos e podem cometer assaltos violentos", descreveu.