Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Roubo

"Gangue do Alcatrão" está de regresso? GNR alerta para burlas às vítimas do mau tempo

26 fev, 2026 - 23:46 • Catarina Magalhães

Grupo criminoso tem uma nova estratégia e promete serviços de lavagem de fachadas, limpeza e reparação de telhados a preços mais acessíveis, inclusive nas zonas afetadas pelo mau tempo. As autoridades pedem que as pessoas desconfiem sempre e nunca paguem nenhum serviço sem que haja um contrato.

A+ / A-

Um grupo criminoso conhecido como o "Gangue do Alcatrão" atua por toda a Europa e está de regresso a Portugal. As vítimas do mau tempo fazem parte da nova estratégia, segundo um comunicado do município de Leiria.

A iniciativa "Reerguer Leiria" anunciou que há "pessoas que se fazem passar por representantes de entidades públicas, incluindo o município, a prestarem informações falsas e, nalguns casos, a pedir dinheiro".

A GNR já alertou para "ofertas que parecem demasiado boas" e apela à população que esteja atenta.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo as autoridades, este "gangue não é recente" e começou a ser conhecido, porque diziam estar a fazer trabalhos de pavimentação.

Tentavam negociar serviços a um preço muito mais baixo do que o normal ao alegar que tinha sobrado alcatrão, mas os trabalhos nunca chegavam a ser concluídos ou exigiam mais dinheiro para alegadamente terminar as obras.

Porém, o método do alcatrão começou a ficar conhecido e agora prometem serviços de lavagem de fachadas, limpeza e reparação de telhados a preços mais acessíveis.

"A seguir, das duas uma. Ou abandonam o local depois de receberem algum dinheiro e deixam o trabalho por concluir ou então no fim exigem uma quantia muito superior àquela que tinha sido acordada no início, explicou a GNR, acrescentando que "recorrem à coação e à intimidação".

A primeira denúncia foi da Câmara de Leiria no início deste mês ao afirmar que "o município não está a pedir pagamentos, donativos ou dados pessoais".

"São indivíduos que falam apenas inglês, circulam em viaturas com matrícula estrangeira (irlandesa ou belga), oferecem serviços baratos e podem cometer assaltos violentos", descreveu.

O que é que a GNR recomenda?

  • Desconfiar sempre de ofertas que parecem demasiado boas;
  • Não abrir a porta a desconhecidos;
  • Não assinar documentos desconhecidos;
  • Não pagar nenhum serviço sem que haja um contrato;
  • Em caso de dúvida, contactar as autoridades.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)