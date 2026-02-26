Homem detido em Paredes por suspeitas de pornografia de menores

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve em Paredes um homem de 51 anos, suspeito da prática de crimes de pornografia de menores, cometidos desde março de 2024 através da utilização de plataformas informáticas.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que, “no âmbito das diligências de investigação e recolha de prova, foi possível apurar que o suspeito acedeu a conteúdos ilegais envolvendo abusos e exploração sexual de menores”.

Segundo a PJ, durante a investigação foram apreendidos vários ficheiros multimédia de natureza ilícita, encontrados na posse do suspeito. “Em resultado da posse e partilha destes conteúdos, o homem foi detido em flagrante delito na sua residência”, refere a mesma nota.

A Polícia Judiciária acrescenta que o detido não tem antecedentes criminais e vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação a aplicar.