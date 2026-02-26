Magistrado deve suceder a Luís Neves na PJ, defende Santos Cabral

26 fev, 2026 - 18:33 • Pedro Mesquita
Santos Cabral, que foi diretor da Polícia Judiciária quando José Sócrates era primeiro-ministro — acabando por ser exonerado —, considera que seria avisada a nomeação de um magistrado para a liderança da PJ, após a saída de Luís Neves para o Ministério da Administração Interna.
"A possibilidade de haver a sombra de Luís Neves na tutela da Polícia Judiciária será algo que lhe poderão apontar. E isso, se puder ser evitado, tanto melhor", afirma Santos Cabral, em declarações à Renascença.
Mas este não é o único argumento invocado por José Santos Cabral: "a nomeação de um magistrado seria um aval, também, de uma autonomia que a Polícia Judiciária tem de ter, necessariamente, perante o poder político".
O antigo diretor nacional da PJ socorre-se, depois, de uma memória com 20 anos para justificar a sua tese: "Eu lembro-me, a propósito daquilo que aconteceu em 2006, com o primeiro-ministro de então [José Sócrates] e com o ascendente que se pretendeu do ministro da Justiça [Alberto Costa], diretamente sobre a Polícia Judiciária, e que foi evitado".
Já quanto à escolha de Luís Neves para a Administração Interna, Santos Cabral admite que existem "prós e contra", mas realça a preparação do antigo PJ para o cargo e, ao contrário de Pedro Passos Coelho, considera que no plano ético a sua nomeação não é um mau sinal.
Como antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, como olha para a nomeação de Luís Neves para a Administração Interna, que Pedro Passos Coelho classifica como um "mau sinal" por chegar diretamente da liderança da PJ? É um mau sinal, do seu ponto de vista?
Não. Não considero um mau sinal. Nós devemos refletir que o Ministério da Administração Interna é talvez aquele que é mais complexo. É complexo porque domina uma série de áreas que vão desde a segurança interna, ao processo eleitoral, às polícias. É um ministério muito delicado, até, nas relações que tem com outros ministérios.
Ora, isto implica que quem quer que esteja à frente do Ministério da Administração Interna, tenha uma visão estratégica e uma visão global daquilo que deve gerir. E isso não tem acontecido ao longo do tempo.
No fundo está a dizer que Luís Neves, pela sua experiência, é uma excelente escolha?
Sim. No plano operacional ele tem demonstrado qualidades de liderança. Portanto, aí nada a opor. Bem pelo contrário. A questão é ética...
Pedro Passos Coelho veio dizer que esta escolha é um mau sinal, esta passagem direta da PJ para o MAI. No plano ético, é questionável ou não, do seu ponto de vista?
Eu dou benefício à dúvida, e pelo que conheço de Luís Neves, estou convicto de que essa ética de valores, esses valores estarão presentes na sua atuação concreta como ministro. Acho que não tenho o direito de partir do pressuposto de que ele não vai cumprir. Bem pelo contrário.
Eu aqui, partilho um pouco a visão anglo-saxónica: Temos de partir do princípio da confiança no interlocutor. Se ele falhar, também só falha uma vez.
Não coloca, portanto, nenhuma objeção?
Não vejo. Questão distinta e muito importante, na minha perspetiva, é da nomeação do próximo diretor da Polícia Judiciária. A partir do momento em que eu tenho alguém com as qualidades de liderança de Luís Neves, em que existe uma ligação à Polícia Judiciária — que é a casa de onde veio — seria conveniente que, quer a ministra da Justiça, quer o primeiro-ministro, ponderassem sobre a nomeação de alguém de fora da Polícia Judiciária, de alguém que não fosse um funcionário da casa, porque a possibilidade de haver a sombra do Luís Neves na tutela da Polícia Judiciária será algo que lhe poderão apontar. E isso, se puder ser evitado, tanto melhor.
Devia, do seu ponto de vista, ser um magistrado, por exemplo?
Sim. Repare que a nomeação de um magistrado seria um aval, também, de uma autonomia que a Polícia Judiciária tem de ter, necessariamente, perante o poder político. Eu lembro-me, a propósito daquilo que aconteceu em 2006, com o primeiro-ministro de então [José Sócrates] e com o ascendente que se pretendeu do ministro da Justiça (Alberto Costa), diretamente sobre a Polícia Judiciária, e que foi evitado.
Quer recordar?
(Risos) É muito simples. Na altura, eu era diretor [da PJ]. O que se pretendeu, através do então ministro da Justiça, foi tutelar diretamente aquilo que era a atuação da Polícia.
Recorde-me quem era o ministro na altura...
O ministro era Alberto Costa.
Quanto a Luís Neves, e a questão é incontornável: existe algum tipo de objeção à sua nomeação relacionada com a Spinumviva, neste momento?
Eu acho que isso devia ter sido muito bem ponderado. Eu não sei quais são os conhecimentos em concreto que Luís Neves tem relativamente ao processo, ou tutela que exerceu ou deixou de exercer. De qualquer maneira, acho que, na escolha, deviam ter sido equacionados os prós e os contras, realmente, da existência desse processo.
E isso é um contra, do seu ponto de vista?
Sim, sem dúvida. Mas, certamente que a situação foi ponderada. Parto do pressuposto de que, em abstrato, o que estava na Polícia está na Polícia, e o que está no Ministério está no Ministério, e que não há qualquer relação entre uma coisa e outra. Bom, esperemos que o tempo o confirme.