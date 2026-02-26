Magistrado deve suceder a Luís Neves na PJ, defende Santos Cabral

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Santos Cabral, que foi diretor da Polícia Judiciária quando José Sócrates era primeiro-ministro — acabando por ser exonerado —, considera que seria avisada a nomeação de um magistrado para a liderança da PJ, após a saída de Luís Neves para o Ministério da Administração Interna. "A possibilidade de haver a sombra de Luís Neves na tutela da Polícia Judiciária será algo que lhe poderão apontar. E isso, se puder ser evitado, tanto melhor", afirma Santos Cabral, em declarações à Renascença. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Mas este não é o único argumento invocado por José Santos Cabral: "a nomeação de um magistrado seria um aval, também, de uma autonomia que a Polícia Judiciária tem de ter, necessariamente, perante o poder político". O antigo diretor nacional da PJ socorre-se, depois, de uma memória com 20 anos para justificar a sua tese: "Eu lembro-me, a propósito daquilo que aconteceu em 2006, com o primeiro-ministro de então [José Sócrates] e com o ascendente que se pretendeu do ministro da Justiça [Alberto Costa], diretamente sobre a Polícia Judiciária, e que foi evitado". Já quanto à escolha de Luís Neves para a Administração Interna, Santos Cabral admite que existem "prós e contra", mas realça a preparação do antigo PJ para o cargo e, ao contrário de Pedro Passos Coelho, considera que no plano ético a sua nomeação não é um mau sinal. Como antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, como olha para a nomeação de Luís Neves para a Administração Interna, que Pedro Passos Coelho classifica como um "mau sinal" por chegar diretamente da liderança da PJ? É um mau sinal, do seu ponto de vista? Não. Não considero um mau sinal. Nós devemos refletir que o Ministério da Administração Interna é talvez aquele que é mais complexo. É complexo porque domina uma série de áreas que vão desde a segurança interna, ao processo eleitoral, às polícias. É um ministério muito delicado, até, nas relações que tem com outros ministérios. Ora, isto implica que quem quer que esteja à frente do Ministério da Administração Interna, tenha uma visão estratégica e uma visão global daquilo que deve gerir. E isso não tem acontecido ao longo do tempo.

No fundo está a dizer que Luís Neves, pela sua experiência, é uma excelente escolha? Sim. No plano operacional ele tem demonstrado qualidades de liderança. Portanto, aí nada a opor. Bem pelo contrário. A questão é ética... Pedro Passos Coelho veio dizer que esta escolha é um mau sinal, esta passagem direta da PJ para o MAI. No plano ético, é questionável ou não, do seu ponto de vista? Eu dou benefício à dúvida, e pelo que conheço de Luís Neves, estou convicto de que essa ética de valores, esses valores estarão presentes na sua atuação concreta como ministro. Acho que não tenho o direito de partir do pressuposto de que ele não vai cumprir. Bem pelo contrário. Eu aqui, partilho um pouco a visão anglo-saxónica: Temos de partir do princípio da confiança no interlocutor. Se ele falhar, também só falha uma vez. Não coloca, portanto, nenhuma objeção? Não vejo. Questão distinta e muito importante, na minha perspetiva, é da nomeação do próximo diretor da Polícia Judiciária. A partir do momento em que eu tenho alguém com as qualidades de liderança de Luís Neves, em que existe uma ligação à Polícia Judiciária — que é a casa de onde veio — seria conveniente que, quer a ministra da Justiça, quer o primeiro-ministro, ponderassem sobre a nomeação de alguém de fora da Polícia Judiciária, de alguém que não fosse um funcionário da casa, porque a possibilidade de haver a sombra do Luís Neves na tutela da Polícia Judiciária será algo que lhe poderão apontar. E isso, se puder ser evitado, tanto melhor.