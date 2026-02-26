Mais de metade dos doentes sinalizados para cuidados paliativos morreu antes de conseguir vaga

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) alerta para limitações persistentes no acesso equitativo a cuidados paliativos no Serviço Nacional de Saúde, apesar da existência de uma rede formalmente estruturada. A conclusão consta de um estudo divulgado esta quinta-feira, baseado em dados de 2024, sobre a Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP).

O trabalho foi desenvolvido no âmbito dos objetivos regulatórios da ERS, que incluem “assegurar o cumprimento dos critérios de acesso aos cuidados de saúde” e “zelar pela prestação de cuidados de saúde de qualidade”, conforme previsto nos seus estatutos.

Segundo a ERS, em 2024 existiam 21 unidades de internamento de cuidados paliativos hospitalares e 13 unidades da RNCP contratualizadas com o setor social e privado, menos uma do que nos dois anos anteriores. O rácio nacional era de 42,1 camas por milhão de habitantes, um valor abaixo do recomendado pela European Association for Palliative Care.

“Apesar da rede estar formalmente constituída, continuam a verificar-se constrangimentos relevantes no acesso aos cuidados paliativos”, refere a ERS no relatório, apontando para assimetrias territoriais significativas. A região Norte concentra o maior número de camas, mas apresenta um rácio ajustado à necessidade inferior à média nacional.

Acessibilidade e recursos humanos

Em termos de acessibilidade geográfica, 71,5% da população de Portugal continental tinha uma unidade de cuidados paliativos a menos de 30 minutos de distância. Esta percentagem sobe para 92,2% quando considerado um tempo de deslocação até 60 minutos.

Ao nível dos recursos humanos, a ERS identificou 2,5 enfermeiros e 1,5 médicos com formação especializada por cada 100 mil habitantes. Embora o cumprimento dos requisitos formativos seja elevado entre profissionais sem funções de coordenação, “regista-se uma menor taxa de cumprimento entre coordenadores, sobretudo nas equipas pediátricas”.

A atividade das Equipas Intra-Hospitalares de Suporte em Cuidados Paliativos concentrou-se maioritariamente no Norte, com 44% das consultas, seguindo-se a região Centro (22,3%) e a Grande Lisboa (17,7%).

Menos admissões e mais óbitos antes do internamento

O estudo revela ainda que a percentagem de utentes admitidos caiu para 33% em 2024, menos 4,4 pontos percentuais face a 2023. O tempo médio de espera para admissão foi de 16 dias.

Entre os doentes admitidos, 88,4% foram internados em unidades da RNCP, mas a ERS destaca um dado preocupante: 53% dos utentes morreram antes de serem admitidos, um valor superior ao registado em 2023 e 2022.

“Estes resultados evidenciam que subsistem limitações no acesso efetivo e atempado a cuidados paliativos no SNS”, sublinha a entidade reguladora.

A ERS garante que vai continuar a acompanhar e a monitorizar esta área, tendo em conta os resultados agora divulgados, com vista ao aprofundamento das análises e à melhoria do acesso a estes cuidados no Serviço Nacional de Saúde.