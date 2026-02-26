Mau tempo: Bombeiros pedem plano de prevenção de incêndios de emergência

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) pediu esta quinta-feira um plano de emergência para prevenção de incêndios perante os danos da depressão Kristin, que destruiu acessos da proteção civil, linhas de proteção e milhares de árvores.

"Na próxima sexta-feira vai haver uma reunião da Comissão Nacional de Emergência e Proteção Civil e, naturalmente que a Liga dos Bombeiros portuguesas está com alguma expectativa" que "possam ser deliberados um conjunto de iniciativas para que se consiga, em tempo útil, recondicionar os territórios" para permitir "acesso dos bombeiros às zonas mais impactadas" pelo comboio de tempestades na zona centro, afirmou à Lusa António Nunes.

Em causa, segundo o dirigente, está a situação do coberto vegetal e dos povoamentos florestais nas regiões de Leiria e Santarém, que só poderão ser regularizados com uso intensivo de máquinas de rasto.

É necessário "reorganizar a distribuição das máquinas de rasto para a abertura de aceiros e limpeza de caminhos", mas também assegurar "um aumento substantivo da vigilância das áreas mais complexas".

"Vamos ouvir o que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem para nos dizer e tem para implementar tendo em vista o risco e as ameaças que são factuais em algumas zonas", explicou.

O objetivo final é "coordenar um plano de prevenção especial que tem que ser feito nas zonas onde for encontrado esse risco acrescido resultante do comboio de tempestades que houve numa região com algumas debilidades, até do ponto de vista da prevenção" de incêndios.

António Nunes avisou que os efeitos das tempestades nas zonas centro "vão-se prolongar no tempo e alguns estão indutores de eventuais novas catástrofes", como será a época de incêndios.

Por isso é necessário "montar uma capacidade de resposta para depois não ocorrer uma nova catástrofe", durante a época de incêndios, acrescentou ainda o responsável.

Para sexta-feira, em Lisboa, está agendada uma reunião da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil com vários parceiros para discutir os preparativos para a época de incêndios.