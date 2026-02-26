Mau tempo: Estação fluvial de Porto Brandão reabriu esta quinta-feira

A Estação fluvial de Porto Brandão, no concelho de Almada, encerrada desde o dia 11 de fevereiro depois de os acessos rodoviários terem ficado interditados devido ao deslizamento de terras nas arribas, retomou esta quinta-feira a atividade, anunciou a Transtejo.

A Transtejo é responsável pelas ligações entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

"Em virtude da reabertura dos acessos rodoviários a Porto Brandão, por parte das autoridades competentes, a Estação Fluvial de Porto Brandão encontra-se reaberta e em funcionamento", refere a empresa no seu "site".

A partir de agora, adianta a empresa, encontra-se normalizado o serviço regular nesta ligação fluvial.

No dia 11 de fevereiro, a localidade de Porto Brandão foi evacuada devido ao risco de deslizamento de terras nas arribas, tendo sido interditada a viaturas a única estrada que dá acesso à zona.