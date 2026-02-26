Ouvir
Mulher detida por tentar passar droga sintética ao irmão em prisão de Paços de Ferreira

26 fev, 2026 - 11:44 • Olímpia Mairos

PJ diz que substância estava impregnada numa folha de papel e alerta para riscos graves para a saúde em meio prisional.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, deteve uma mulher de 34 anos, suspeita de introduzir droga sintética no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

A detenção, realizada na quarta-feira, resultou de uma investigação iniciada em março de 2025, na sequência da deteção de produto estupefaciente na posse de um recluso, nomeadamente cocaína, heroína e haxixe. As autoridades suspeitavam que as substâncias teriam sido entregues durante o período de visitas.

Em comunicado, a PJ adianta que, apesar do reforço da vigilância, “só no dia de ontem foi possível detetar a entrega de um embrulho ao recluso, efetuada pela sua irmã”.

Após a recuperação do embrulho, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária. “O objeto aparentava ser uma vulgar folha de papel, mas o exame pericial revelou que estava impregnada com um potente canabinóide sintético”, refere a PJ, acrescentando que este tipo de substância “tem proliferado em ambiente prisional”.

Segundo a Polícia Judiciária, os canabinóides sintéticos são produzidos em laboratórios clandestinos em vários países e provocam “efeitos extremamente nefastos e imprevisíveis para a saúde humana”, representando uma ameaça séria à integridade física e psíquica dos consumidores.

A operação contou com a colaboração da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Na sequência dos factos, a suspeita foi detida e vai ser presente esta quarta-feira a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

