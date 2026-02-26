"Na Fertagus, os passageiros são transportados de uma forma que a lei não permite transportar gado"

26 fev, 2026 - 12:19 • João Cunha
A Fertagus, linha ferroviária que liga as duas margens do Tejo, pela Ponte 25 de Abril, e que transporta milhares de utentes, "deixou de ser uma alternativa e um convite a que as pessoas usem os transportes públicos". Quem o diz é a Comissão de Utentes que indica que a degradação contínua do serviço prestado se traduz em atrasos frequentes, supressões de comboios, sobrelotação e falhas na informação aos passageiros.
"Neste momento, as pessoas acotovelam-se, são empilhadas dentro das carruagens, respiram, transpiram e espirram em cima uns dos outros. Agridem-se verbalmente e empurram-se. São circunstâncias de promiscuidade, de atentado à saúde pública e de falta de respeito pela dignidade de quem é transportado", garante Aristides Teixeira, o porta-voz da Comissão de Utentes, que sublinha que são situações que ocorrem de forma repetida e sistemática.
Por isso, deixa uma constatação.
"Nos últimos anos, criou-se legislação para impedir o sofrimento dos animais transportados em camionetas. E ainda bem. Na Fertagus, os passageiros são transportados de uma forma que nem sequer a legislação para o gado permite", salienta.
Acresce a tudo isto a falta de informação aos utentes e os passageiros que se sentem mal, obrigando o comboio a parar na estação seguinte, enquanto não chega o INEM.
Depois, há as questões da segurança com que os passageiros estão a ser transportados. "O material circulante não aguenta com tanta gente e tanto peso. Isso e um fator de insegurança, e por isso, deve ser investigado", argumenta.
Por tudo isto, a Comissão de Utentes exige "que estes problemas sejam resolvidos agora" e, por isso, vai apresentar queixa contra o Estado português, "na subcomissão de transportes", porque a forma como as pessoas estão a ser transportadas "não está certamente de acordo com os padrões europeus".
A Comissão de Utentes já pediu ao Governo que fiscalize o cumprimento do contrato de concessão da Fertagus e que sejam apuradas as responsabilidades pelas falhas recorrentes do serviço. E espera que a Comissão Europeia tenha mais sucesso na obtenção de respostas do que a Comissão de Utentes, que vai pedir uma audição ao novo presidente da República.
"Na sua campanha, [António José Seguro] abordou as causas próprias das populações, e disse que a elas estaria atento", lembra Aristides Teixeira. "E esta é uma causa própria."