"Na Fertagus, os passageiros são transportados de uma forma que a lei não permite transportar gado"

A Fertagus, linha ferroviária que liga as duas margens do Tejo, pela Ponte 25 de Abril, e que transporta milhares de utentes, "deixou de ser uma alternativa e um convite a que as pessoas usem os transportes públicos". Quem o diz é a Comissão de Utentes que indica que a degradação contínua do serviço prestado se traduz em atrasos frequentes, supressões de comboios, sobrelotação e falhas na informação aos passageiros.

"Neste momento, as pessoas acotovelam-se, são empilhadas dentro das carruagens, respiram, transpiram e espirram em cima uns dos outros. Agridem-se verbalmente e empurram-se. São circunstâncias de promiscuidade, de atentado à saúde pública e de falta de respeito pela dignidade de quem é transportado", garante Aristides Teixeira, o porta-voz da Comissão de Utentes, que sublinha que são situações que ocorrem de forma repetida e sistemática.

Por isso, deixa uma constatação.

"Nos últimos anos, criou-se legislação para impedir o sofrimento dos animais transportados em camionetas. E ainda bem. Na Fertagus, os passageiros são transportados de uma forma que nem sequer a legislação para o gado permite", salienta.

Acresce a tudo isto a falta de informação aos utentes e os passageiros que se sentem mal, obrigando o comboio a parar na estação seguinte, enquanto não chega o INEM.