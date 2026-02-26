“Na ULS de Braga, trabalhar implica pagar”. Profissionais de saúde fazem greve a 13 de março contra custos do estacionamento

Os profissionais de saúde da ULS de Braga vão estar em greve no dia 13 de março, em protesto contra o custo do parque de estacionamento do Hospital de Braga. A paralisação foi convocada por vários sindicatos e inclui uma concentração em frente ao hospital, às 10h00.

Em causa está o aumento das tarifas do estacionamento, em vigor desde 1 de fevereiro, que faz subir o custo anual para 612 euros. Um valor que os sindicatos consideram “um verdadeiro imposto sobre o trabalho”.

“Na ULS de Braga, trabalhar implica pagar — e isso é inaceitável”, afirmam os sindicatos em comunicado conjunto. “Estamos a falar de médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes operacionais e outros profissionais que garantem diariamente o funcionamento do hospital”.

De acordo com as estruturas sindicais, numa unidade onde não existe alternativa de estacionamento nem uma rede eficaz de transportes públicos, a cobrança acaba por ser feita “sob coação funcional”. “Quem não paga, não consegue trabalhar com normalidade”, denunciam.

Os sindicatos alertam ainda para a escassez crónica de lugares, que, associada ao aumento dos preços, provoca atrasos frequentes, desgaste físico e psicológico e compromete as condições básicas de organização do trabalho. “Esta situação afeta diretamente a qualidade dos cuidados prestados aos utentes”, sublinham.

Reivindicações “claras e inegociáveis”

A greve de 13 de março tem cinco exigências principais, que os sindicatos classificam como “claras e inegociáveis”. Entre elas está a isenção total e permanente do pagamento de estacionamento para todos os profissionais da ULS de Braga.

“Não aceitamos a discriminação que isenta apenas o Conselho de Administração e as Direções, enquanto quem presta cuidados diretos continua a pagar”, referem. Exigem ainda a abertura urgente de um acesso rodoviário exclusivo para profissionais, para garantir melhores condições de entrada e saída nos turnos.

Outra das reivindicações passa pela responsabilização da ULS de Braga e da ACSS para negociarem com a entidade gestora do parque as obras necessárias, bem como a renúncia da ACSS aos 25% da receita do estacionamento pago pelos profissionais, permitindo viabilizar a gratuitidade.

“Esta é uma luta transversal a todos os profissionais e simboliza algo maior: o respeito por quem mantém o Serviço Nacional de Saúde a funcionar”, afirmam.

Apesar da greve, os sindicatos dizem manter disponibilidade para uma solução imediata, mas deixam um aviso: “Não aceitaremos que trabalhadores e utentes continuem a financiar os lucros do parque de estacionamento à custa do salário de quem trabalha”.