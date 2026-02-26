"Não é surpresa para ninguém": Casas notificadas para demolição na Azinhaga dos Formozinhos têm problemas estruturais

A presidente da Câmara Municipal de Almada esclareceu esta quinta-feira que todas as casas notificadas na Azinhaga dos Formozinhos, em Porto Brandão, para futura demolição, têm problemas estruturais e já estão em risco de desabar por si só.

Em declarações à agência Lusa, Inês de Medeiros explicou que o edital publicado sobre esta matéria "é meramente um procedimento legal que tem de ser feito" e que "não é surpresa para ninguém".

"Todas as casas que foram notificadas foram casas das quais as pessoas já saíram, que têm problemas estruturais e que estão em risco de desabar por si só. O edital é um procedimento legal que temos de fazer, mas todas aquelas pessoas já sabiam que aquele lote de casas estava condenado e por isso é que tiveram de sair", disse.

Inês de Medeiros disse perceber o impacto emocional que este tipo de situações tem nas pessoas, mas que, na verdade, a terra naquela zona do território (cerca de três hectares) está a deslizar.

No dia 24 de fevereiro, a autarquia de Almada, no distrito de Setúbal, publicou um edital onde refere que as construções localizadas entre a Rua do Alto do Machado e a Rua 1.º de Maio se encontram em risco de ruir.

De acordo com as conclusões de um Relatório do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), o movimento de massas do solo, por deslizamento, tem a capacidade de arrastar as demais edificações, podendo vitimar os seus residentes e ocupantes.