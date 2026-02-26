PJ detém em Vila Franca de Xira homicida procurado pelas autoridades do Brasil

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Vila Franca de Xira, um cidadão estrangeiro procurado pelas autoridades do Brasil, no cumprimento de um mandado de detenção internacional pelo crime de homicídio.

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal e resultou de um pedido emitido pelas autoridades judiciárias brasileiras. “O detido estava a ser procurado pela prática do crime de homicídio, ocorrido em março de 2011, no Estado de Minas Gerais”, refere a Polícia Judiciária.

De acordo com a investigação, os factos remontam a uma cidade do Estado de Minas Gerais, quando o suspeito, então motorista profissional de um veículo pesado de mercadorias, não obedeceu a uma ordem de paragem da polícia, seguia em excesso de velocidade e atravessou um sinal vermelho.

“Na sequência dessa conduta, acabou por colidir com um motociclo, provocando a morte imediata do seu condutor”, indica a PJ, acrescentando que o homem foi, entretanto, condenado a uma pena de seis anos de prisão.

Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito, de 50 anos, encontrava-se em Portugal há cerca de cinco anos, em situação regular, e trabalhava como motorista profissional numa empresa de transporte de mercadorias.

O detido vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de uma medida de coação.