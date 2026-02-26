Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PJ detém em Vila Franca de Xira homicida procurado pelas autoridades do Brasil

26 fev, 2026 - 09:33 • Olímpia Mairos

Homem vivia em Portugal há cerca de cinco anos e foi condenado a seis anos de prisão por homicídio rodoviário.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Vila Franca de Xira, um cidadão estrangeiro procurado pelas autoridades do Brasil, no cumprimento de um mandado de detenção internacional pelo crime de homicídio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal e resultou de um pedido emitido pelas autoridades judiciárias brasileiras. “O detido estava a ser procurado pela prática do crime de homicídio, ocorrido em março de 2011, no Estado de Minas Gerais”, refere a Polícia Judiciária.

De acordo com a investigação, os factos remontam a uma cidade do Estado de Minas Gerais, quando o suspeito, então motorista profissional de um veículo pesado de mercadorias, não obedeceu a uma ordem de paragem da polícia, seguia em excesso de velocidade e atravessou um sinal vermelho.

Na sequência dessa conduta, acabou por colidir com um motociclo, provocando a morte imediata do seu condutor”, indica a PJ, acrescentando que o homem foi, entretanto, condenado a uma pena de seis anos de prisão.

Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito, de 50 anos, encontrava-se em Portugal há cerca de cinco anos, em situação regular, e trabalhava como motorista profissional numa empresa de transporte de mercadorias.

O detido vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de uma medida de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)