Queda de fachada de prédio corta rua no Porto

26 fev, 2026 - 20:27 • Lusa

Acidente na Rua do Bonfim não provocou vítimas.

Uma fachada de um prédio no Porto caiu esta quinta-feira obrigando ao corte da Rua do Bonfim, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.

De acordo com a mesma fonte, não há registo de vítimas.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o alerta foi dado às 17h01.

A circulação na rua do Bonfim vai ser retomada às 6h00 de sexta-feira, decorrendo durante a madrugada o corte da via devido trabalhos que já estavam agendados, revelou à Lusa fonte do município.

Os trabalhos de limpeza e remoção dos escombros foram concluídos hoje ao final da tarde, mas a via irá continuar cortada devido a trabalhos já agendados.

Fonte da autarquia referiu que o corte irá decorrer de hoje para sexta-feira e de sexta-feira para sábado, entre as 21h00 e as 6h00.

Segundo informação da empresa de obras, se os trabalhos correrem normalmente a via será reaberta pelas 4h00, indicou a mesma fonte.

[notícia atualizada às 21h38]

