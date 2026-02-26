Rapaz de 15 anos agredido em Braga, ato filmado e divulgado nas redes sociais

Um rapaz de 15 anos foi violentamente agredido nas imediações da Escola Secundária Carlos Amarante, em Braga, num ato que foi filmado e divulgado em grupos de WhatsApp, designadamente, disse esta quinta-feira fonte policial.

Segundo a mesma fonte, as agressões ocorreram na quarta-feira, por volta da hora do almoço, tendo sido os responsáveis daquela escola a dar o alerta às autoridades.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O agressor, que terá 17 anos, estava acompanhado por um grupo de rapazes, que filmaram as agressões.

Os pais da vítima já forneceram dados que podem levar à identificação do agressor, como o seu "nickname" e as suas páginas nas redes sociais.

O caso segue para o Ministério Público.