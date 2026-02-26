Ouvir
Rapaz de 15 anos agredido em Braga, ato filmado e divulgado nas redes sociais

26 fev, 2026 - 19:16 • Lusa

Rapaz foi violentamente agredido, por volta da hora do almoço, nas imediações da Escola Secundária Carlos Amarante.

Um rapaz de 15 anos foi violentamente agredido nas imediações da Escola Secundária Carlos Amarante, em Braga, num ato que foi filmado e divulgado em grupos de WhatsApp, designadamente, disse esta quinta-feira fonte policial.

Segundo a mesma fonte, as agressões ocorreram na quarta-feira, por volta da hora do almoço, tendo sido os responsáveis daquela escola a dar o alerta às autoridades.

O agressor, que terá 17 anos, estava acompanhado por um grupo de rapazes, que filmaram as agressões.

Os pais da vítima já forneceram dados que podem levar à identificação do agressor, como o seu "nickname" e as suas páginas nas redes sociais.

O caso segue para o Ministério Público.

