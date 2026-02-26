Secretária-geral recusa responsabilidades na falta de conhecimento da greve no INEM

A secretária-geral do Ministério da Saúde recusou esta quinta-feira qualquer responsabilidade na falta de conhecimento do INEM relativamente às greves de 2024, lembrando que a informação chegou à Direção-Executiva do SNS e à Administração Central do Sistema de Saúde. Ana Margarida de Brito Pedroso falava na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para apurar responsabilidades durante a greve no final de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019. Em resposta aos deputados, a responsável insistiu que não compete à secretária-geral fazer divulgações de pré-avisos de greve, mas apenas fazer a recolha estatística dos trabalhadores em situação de ausência ao trabalho por causa da greve. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No âmbito das suas atribuições, a secretária-geral "só recolhe informação estatística" dos trabalhadores em situação de ausência, afirmou a responsável, acrescentando: "Só temos responsabilidades em termos de recursos humanos se forem da secretária-geral". A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) concluiu no seu relatório que o INEM não foi informado dos pré-avisos das greves gerais que decorreram em 31 de outubro e 4 de novembro (convocadas pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos), apesar de terem sido enviados pelos sindicatos para o Ministério da Saúde.

No dia 4 de novembro de 2024, a greve geral coincidiu com a greve ao trabalho extraordinário que tinha sido convocada pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência-Pré-Hospitalar. Sobre o facto de o INEM não ter tido atempadamente conhecimento de uma das greves que decorreram em simultâneo, disse que se a paralisação foi convocada de forma correta, "o sindicato ou deu conhecimento direto ou publicitou de forma idónea" e, aí, "o INEM tem de ter mecanismos para conhecer esses pré-avisos". "Não há um terceiro interveniente que tenha obrigação legal de transmitir o pré-aviso do greve", sublinhou a responsável, que perante a insistência dos deputados afirmou: "só posso praticar atos que a lei diz". Recusando o papel de "bode expiatório", disse que enquanto cidadã e enquanto secretária-geral do Ministério da Saúde fez "exatamente o que lhe competia e lembrou que nunca houve discordância da parte da tutela em relação a esta matéria. Questionada sobre se achava difícil que o INEM não tivesse conhecimento da greve, afirmou: "Não quero fazer insinuações injustas, mas o próprio inspetor-geral da Saúde admite no relatório que a greve era do conhecimento publico".