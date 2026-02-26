Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 26 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sinais de primavera: céu limpo e subida das máximas. E noites frias

26 fev, 2026 - 07:16 • Olímpia Mairos

Subida das temperaturas máximas contrasta com arrefecimento acentuado durante a noite.

A+ / A-

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira um dia de céu pouco nublado ou limpo na maior parte do país, embora com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, sobretudo no litoral.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O vento vai soprar fraco, predominando do quadrante norte, mas poderá tornar-se temporariamente moderado, até 30 km/h, na faixa costeira ocidental. Está ainda prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal em algumas regiões.

A previsão aponta para um acentuado arrefecimento noturno, com uma pequena descida da temperatura mínima, enquanto as temperaturas máximas deverão subir.

Na Grande Lisboa, o céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo. O vento será fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante norte, com possibilidade de neblina ou nevoeiro nas primeiras horas do dia. Mantém-se o acentuado arrefecimento noturno, com ligeira descida das mínimas e subida das máximas.

No Grande Porto, o céu também estará pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será em geral fraco, até 20 km/h, do quadrante norte, e existe igualmente a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal. As mínimas descem ligeiramente e as máximas sobem.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 5 graus em Bragança e os 11 graus em Portalegre, Lisboa e Faro. Já as máximas deverão oscilar entre os 18 graus em Braga e os 24 graus em Faro.

Devido à previsão de rajadas até 75 km/h nos extremos leste e oeste, o IPMA colocou sob aviso amarelo a Costa Norte, as regiões montanhosas e a Costa Sul da Madeira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 5h
  • 26 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)