Sinais de primavera: céu limpo e subida das máximas. E noites frias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira um dia de céu pouco nublado ou limpo na maior parte do país, embora com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã, sobretudo no litoral.

O vento vai soprar fraco, predominando do quadrante norte, mas poderá tornar-se temporariamente moderado, até 30 km/h, na faixa costeira ocidental. Está ainda prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal em algumas regiões.

A previsão aponta para um acentuado arrefecimento noturno, com uma pequena descida da temperatura mínima, enquanto as temperaturas máximas deverão subir.

Na Grande Lisboa, o céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo. O vento será fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante norte, com possibilidade de neblina ou nevoeiro nas primeiras horas do dia. Mantém-se o acentuado arrefecimento noturno, com ligeira descida das mínimas e subida das máximas.

No Grande Porto, o céu também estará pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã. O vento será em geral fraco, até 20 km/h, do quadrante norte, e existe igualmente a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal. As mínimas descem ligeiramente e as máximas sobem.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 5 graus em Bragança e os 11 graus em Portalegre, Lisboa e Faro. Já as máximas deverão oscilar entre os 18 graus em Braga e os 24 graus em Faro.

Devido à previsão de rajadas até 75 km/h nos extremos leste e oeste, o IPMA colocou sob aviso amarelo a Costa Norte, as regiões montanhosas e a Costa Sul da Madeira.