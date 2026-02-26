Telemóveis nas escolas: "Famílias pedem e querem" alargamento da proibição pelo menos até ao 9.º ano

26 fev, 2026 - 08:00 • Fátima Casanova , com redação
O movimento Menos Ecrãs, Mais Vida envia uma carta ao ministro da Educação a defender que a proibição de smartphones nas escolas deve ser alargada, pelo menos, até ao final do 3.º ciclo (9.º ano), a partir do próximo ano letivo.
Atualmente, os telemóveis no estabelecimentos de ensino estão "barrados" aos alunos até ao 6.º ano de escolaridade. Ainda sem uma resposta, oito meses depois de ter questionado o ministro Fernando Alexandre sobre quais os planos para o uso de telemóvel entre o 7.º e o 12.º anos, este movimento defende que não faz sentido ter regras diferentes no mesmo recreio.
Em declarações à Renascença, Mónica Pereira diz que o movimento Menos Ecrãs, Mais Vida está a dar voz às preocupações das famílias que o contactam.
Não é aceitável que no mesmo espaço escolar existam diferentes regras
“As famílias pedem e querem mais, porque não é aceitável que no mesmo espaço escolar existam diferentes regras para um problema que impacta todos os alunos e que vão do 5.º ano até ao 12.º ano. Não fiquemos pelo 9.º, mas pelo menos pedimos que a proibição vá até ao 9.º”, apela a encarregada de educação.
Mónica Pereira, porta-voz do movimento Menos Ecrãs, Mais Vida, alerta para os perigos a que estão expostos os alunos até ao 6.º ano ao conviverem com os colegas mais velhos que podem usar o telemóvel nas escolas.
“Como partilham o mesmos espaços, poderão ter acesso a tudo o que os mais velhos decidirem procurar naquele momento: pornografia, jogar online nos recreios, um mundo infinito de scrolls e de likes”, adverte.
Telemóveis proibidos
Na carta enviada ao ministro da Educação, o movimento Menos Ecrãs, Mais Vida pede uma audiência para discutir o alargamento da proibição de uso de telemóvel, pelo menos, até ao final do 3.º ciclo.
Recentemente, Fernando Alexandre admitiu que o Governo "não terá problemas" em alargar até ao 9.º ano da proibição de telemóveis nas escolas, se se concluir que os benefícios são evidentes.
Em declarações à margem da sessão comemorativa do 52.º aniversário da Universidade do Minho, o ministro disse que a decisão dependerá das conclusões de um estudo que vai ser feito.
Desde o início do atual ano letivo, é proibido o uso de telemóveis nas escolas até ao 6.º ano, mas há outras que já alargaram a proibição até ao 9.º ano.
"É uma medida que está a ser muito bem aceite, seja pelas escolas, seja pelos pais e, por isso, [o alargamento da proibição até ao 9.º ano] é uma possibilidade. Se os benefícios forem evidentes, o Governo não terá problemas", sublinhou Fernando Alexandre.