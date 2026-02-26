Telemóveis nas escolas: "Famílias pedem e querem" alargamento da proibição pelo menos até ao 9.º ano

O movimento Menos Ecrãs, Mais Vida envia uma carta ao ministro da Educação a defender que a proibição de smartphones nas escolas deve ser alargada, pelo menos, até ao final do 3.º ciclo (9.º ano), a partir do próximo ano letivo.



Atualmente, os telemóveis no estabelecimentos de ensino estão "barrados" aos alunos até ao 6.º ano de escolaridade. Ainda sem uma resposta, oito meses depois de ter questionado o ministro Fernando Alexandre sobre quais os planos para o uso de telemóvel entre o 7.º e o 12.º anos, este movimento defende que não faz sentido ter regras diferentes no mesmo recreio.

Em declarações à Renascença, Mónica Pereira diz que o movimento Menos Ecrãs, Mais Vida está a dar voz às preocupações das famílias que o contactam.

Não é aceitável que no mesmo espaço escolar existam diferentes regras

“As famílias pedem e querem mais, porque não é aceitável que no mesmo espaço escolar existam diferentes regras para um problema que impacta todos os alunos e que vão do 5.º ano até ao 12.º ano. Não fiquemos pelo 9.º, mas pelo menos pedimos que a proibição vá até ao 9.º”, apela a encarregada de educação.

Mónica Pereira, porta-voz do movimento Menos Ecrãs, Mais Vida, alerta para os perigos a que estão expostos os alunos até ao 6.º ano ao conviverem com os colegas mais velhos que podem usar o telemóvel nas escolas.

“Como partilham o mesmos espaços, poderão ter acesso a tudo o que os mais velhos decidirem procurar naquele momento: pornografia, jogar online nos recreios, um mundo infinito de scrolls e de likes”, adverte.