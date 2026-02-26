Ouvir
Tráfico de droga: dez detidos em Santo Tirso, Guimarães e Famalicão

26 fev, 2026 - 09:46 • Olímpia Mairos

Operação da GNR resultou na apreensão de mais de 4.300 doses de estupefacientes, armas, dinheiro e veículos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Comando Territorial do Porto, deteve dez homens, com idades entre os 21 e os 56 anos, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Santo Tirso, Guimarães e Vila Nova de Famalicão.

As detenções foram realizadas entre 19 e 25 de fevereiro, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Santo Tirso. Segundo a GNR, “as diligências de investigação culminaram na realização de 14 buscas, oito domiciliárias e seis em veículos”.

Da operação resultou a apreensão de mais de 4.300 doses de produto estupefaciente, nomeadamente 3.343 doses de canábis, 1.034 doses de cocaína e 73 doses de MDMA. Foram ainda apreendidos 6.525 euros em numerário, três armas de fogo, 46 munições, 10 balanças de precisão, 14 telemóveis, três veículos e diverso material relacionado com o corte e embalamento de droga.

Em comunicado, a GNR adianta que, “no seguimento da ação, um dos detidos foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva”.

Relativamente aos restantes suspeitos, três foram constituídos arguidos e seis vão ainda ser presentes a primeiro interrogatório judicial, no mesmo tribunal, para aplicação das respetivas medidas de coação.

A operação contou com o reforço do Posto Territorial de Santo Tirso, inserindo-se no combate ao tráfico de droga e à criminalidade associada na região.

