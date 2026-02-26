Três carros arderam durante a madrugada na Ajuda, em Lisboa

Três automóveis ligeiros arderam esta madrugada na freguesia da Ajuda, em Lisboa, sendo que dois dos veículos ficaram totalmente destruídos, disse fonte dos Sapadores Bombeiros à Lusa, adiantando que não houve feridos.

Segundo disse a fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, o alerta para o incêndio na Rua Armando Lucena foi dado cerca das 3h20, não havendo ainda dados sobre a origem do fogo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A mesma fonte explicou que os bombeiros extinguiram o incêndio em cerca de 20 minutos, não havendo feridos.

Duas das viaturas ficaram totalmente destruídas, precisou ainda a fonte, que disse desconhecer se ao local se deslocaram os proprietários dos veículos.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou que as autoridades já se encontram a investigar o sucedido, não adiantando mais pormenores.