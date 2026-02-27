A1 vai reabrir esta 6.ª feira na totalidade em Coimbra duas semanas após ruptura de dique

A circulação na autoestrada A1 será resposta na totalidade esta sexta-feira na zona de Coimbra, indica o Ministério das Infraestruturas, em comunicado.

A normalidade será retomada após a derrocada de um troço registada a 11 de fevereiro, na sequência da ruptura de um dique no rio Mondego. A autoestrada já se encontrava cortada como medida de prevenção e ninguém ficou ferido.



De acordo com o gabinete do ministro Miguel Pinto Luz, o Laboratório de Engenharia Civil (LNEC) e o Instituto de Mobilidade Terrestre (IMT) "concluíram os trabalhos de verificação da intervenção levada a cabo ao quilómetro 191 da Autoestrada 1, na zona do viaduto de Casais, em Coimbra".

A circulação foi interrompida há duas semanas naquela zona da principal autoestrada do país, obrigando os automobilistas a utilizar vias alternativas.

Na segunda-feira, 23 de fevereiro, a A1 abriu de forma condicionada, após obras de consolidação, com o trânsito a circular na faixa que não sofreu estragos devido ao mau tempo.

"Em 15 dias, por iniciativa imediata da concessionária Brisa, foram depositadas 9 mil toneladas de material pétreo, com recurso a dezenas de camiões e bulldozers, e dezenas de operacionais dedicados que trabalharam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para repor a circulação no principal eixo rodoviário nacional", indica o Ministério das Infraestruturas.



Esta semana, o presidente da Brisa, António Pires de Lima, garantiu que não vai pedir compensação ao Estado português pela derrocada na A1, na zona de Coimbra.



"Não iremos tomar a iniciativa de pedir compensação ao Estado pela derrocada na A1. Não queremos, nesta hora de calamidade e atendendo à materialidade, penalizar os contribuintes portugueses", disse António Pires de Lima, presidente da Comissão Executiva do Grupo Brisa.