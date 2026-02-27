Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

A1 reabriu na totalidade em Coimbra duas semanas após ruptura de dique

27 fev, 2026 - 16:47 • Ricardo Vieira

Normalidade será retomada após derrocada de troço a 11 de fevereiro, indica Ministério das Infraestruturas.

A+ / A-

A circulação na autoestrada A1 foi resposta na totalidade esta sexta-feira na zona de Coimbra, duas semanas após um troço ruir por causa do mau tempo.

As obras ficaram concluídas na quinta-feira à noite. A reabertura aconteceu após a luz verde do Laboratório de Engenharia Civil (LNEC) e do Instituto de Mobilidade Terrestre (IMT).

O Ministério das Infraestruturas tinha anunciado esta sexta-feira à tarde, em comunicado, que a normalidade seria retomada esta sexta-feira após a derrocada de um troço registada a 11 de fevereiro, na sequência da ruptura de um dique no rio Mondego. A autoestrada já se encontrava cortada como medida de prevenção e ninguém ficou ferido.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o gabinete do ministro Miguel Pinto Luz, o LNEC e o IMT "concluíram os trabalhos de verificação da intervenção levada a cabo ao quilómetro 191 da Autoestrada 1, na zona do viaduto de Casais, em Coimbra".

A circulação foi interrompida há duas semanas naquela zona da principal autoestrada do país, obrigando os automobilistas a utilizar vias alternativas.

Na segunda-feira, 23 de fevereiro, a A1 abriu de forma condicionada, após obras de consolidação, com o trânsito a circular na faixa que não sofreu estragos devido ao mau tempo.

"Em 15 dias, por iniciativa imediata da concessionária Brisa, foram depositadas 9 mil toneladas de material pétreo, com recurso a dezenas de camiões e bulldozers, e dezenas de operacionais dedicados que trabalharam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para repor a circulação no principal eixo rodoviário nacional", indica o Ministério das Infraestruturas.

Esta semana, o presidente da Brisa, António Pires de Lima, garantiu que não vai pedir compensação ao Estado português pela derrocada na A1, na zona de Coimbra.

"Não iremos tomar a iniciativa de pedir compensação ao Estado pela derrocada na A1. Não queremos, nesta hora de calamidade e atendendo à materialidade, penalizar os contribuintes portugueses", disse António Pires de Lima, presidente da Comissão Executiva do Grupo Brisa.

[notícia atualizada às 18h28 - A1 foi reaberta na totalidade]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)