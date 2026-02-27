Ouvir
Mau tempo

Aeroporto da Madeira: 46 voos cancelados devido ao vento forte

27 fev, 2026 - 17:49 • Redação, com Lusa

A ANA – Aeroportos de Portugal alerta para possíveis constrangimentos nos próximos dias.

Pelo menos 46 voos já foram cancelados esta sexta-feira no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, devido ao vento forte que afeta a zona leste da ilha desde quinta-feira.

O vento forte está a afetar a zona leste da ilha da Madeira desde quinta-feira, particularmente o concelho de Santa Cruz, onde se localiza o Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

A ANA mantém o alerta para as previsões meteorológicas, que apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias, apelando aos passageiros que confirmem o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não emitiu avisos de mau tempo para a Madeira, mas a Capitania do Porto do Funchal mantém em vigor um aviso de vento forte para o mar do arquipélago até às 6h00 de sábado.

