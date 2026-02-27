"Ainda há humanidade". Sem casa e sem dinheiro para as obras, Carina acredita na reconstrução

Carina Ferreira teme que o que sobrou da casa onde, até há um mês, vivia com os dois filhos, na freguesia de Monte Real, Leiria, possa ainda ceder. As paredes estão instáveis e em grande parte das divisões o teto desapareceu. No chão, há pedaços de azulejos e tijolos partidos, brinquedos dos filhos e outros objetos que faziam parte do quotidiano da família. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Um mês depois da passagem da tempestade Kristin, Carina Ferreira ainda ouve o vento que lhe levou grande parte da casa, a única que tinha e que herdara da avó. Naquela noite, passou quatro horas fechada na casa de banho, com os filhos e o companheiro. “Estávamos a segurar a porta, o vento vinha, entrava lixo e entulho e eu disse ao pai do Salvador [o filho mais novo]: ‘vamos morrer aqui os quatro e ninguém vai dar conta’. Depois, ficou um silêncio. Lembro-me sempre do silêncio e frio, muito frio”, recorda, emocionada.

Na manhã seguinte, conseguiram sair. “Quando vi o estado de destruição da casa, senti uma dor como nunca tinha sentido”, recorda. “O pai do Salvador ainda teve de tirar algumas vigas para passarmos e fomos a andar até à casa dos meus pais. Ao início, pensávamos que tínhamos sido só nós a ficar sem casa, mas depois começámos a ver que não. Havia árvores caídas. Estava tudo destruído”, afirma. Quando vi o estado de destruição da casa, senti uma dor como nunca tinha sentido Sem casa, sem dinheiro para a reconstrução, sem seguro que pudesse suportar os custos das obras, Carina Ferreira sofria, sobretudo, por causa do filho mais novo que é autista e que, por isso, teria muita dificuldade em adaptar-se a um novo espaço. Desesperada, a assistente operacional chegou mesmo a pensar que teria sido melhor se tivessem perdido a vida naquela noite. “Ao menos acabava-se tudo de uma vez”, lembra, com emoção.

Dias depois, numa ida a Leiria, resolveu procurar a Cáritas, instituição que conhecia bem porque o filho mais filho costumava participar ali em algumas atividades para jovens. O rosto que encontrou trouxe-lhe novo alento. “Disse-me: ‘Prometo-lhe: Não é em duas, em três semanas, mas, seja que de maneira for, ponho-lhe até à última telha’”, recorda. E diz, emocionada: “Aquilo fez-me repensar a história outra vez – ainda há humanidade”. Um mês depois da tempestade, Carina Ferreira e os filhos continuam a viver num apartamento emprestado. O processo de reconstrução da casa está a avançar. “As coisas não são no tempo que gostaríamos, queríamos ter a nossa casa, mas há um tempo para tudo”, considera. Além do apoio que a Cáritas lhe vai dar, provavelmente o maior que vai receber, Carina Ferreira conta com as promessas de apoio do governo e da junta de freguesia. À Renascença, Nelson Costa, diretor de Serviços da Cáritas de Leiria, adianta que a instituição já disponibilizou uma plataforma digital para a submissão dos pedidos de ajuda das vítimas do mau tempo. Por esta altura, o fundo de emergência criado pela Cáritas Diocesana de Leiria ultrapassou 1,8 milhões de euros. Segundo Nelson Costa, será utilizado nos próximos meses no apoio às famílias afetadas, sendo a ajuda atribuída consoante cada situação. “Estamos a identificar situações, a ir aos sítios que já nos foram reportados para verificar as reais situações”, acrescenta.