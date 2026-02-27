Apoios pós-tempestades: Governo garante que verbas já estão disponíveis nas CCDR

O dinheiro destinado aos apoios pós-tempestades já está disponível nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e pode ser pago assim que os processos sejam validados pelas autarquias. A garantia foi deixada esta sexta-feira pelo ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, durante uma visita às zonas mais afetadas pelo mau tempo, cerca de um mês depois das tempestades.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Confrontado pelos jornalistas com as críticas de vários autarcas, que dizem ainda não ter recebido verbas de ajuda, o ministro assegura que os fundos estão disponíveis “há muito tempo”.

“O dinheiro está fisicamente colocado já nas comissões de coordenação regional”, afirmou.

Manuel Castro Almeida reage, assim, às declarações do presidente da Câmara de Leiria, que disse à Lusa ter recebido apenas cinco milhões de euros de um adiantamento da seguradora, desde que a tempestade Kristin atingiu a região.

Ministro garante que primeiros pagamentos já começaram



O ministro sublinha que os primeiros pagamentos já foram efetuados, lembrando que, só na região Centro, há mais de 150 milhões de euros disponíveis.

“A Comissão de Coordenação Regional do Centro tem já uma dotação superior a 150 milhões de euros, disponível para pagar a qualquer momento”, garantiu.

Segundo o governante, o circuito de pagamento até 10 mil euros é simples e rápido: “As pessoas fazem a candidatura na Câmara Municipal, a Câmara envia para a CCDR, a CCDR valida e paga no mesmo dia ou no dia seguinte”, explicou.

Quanto às críticas sobre a sobrecarga técnica das autarquias, responsáveis pela validação e peritagens dos pedidos, Manuel Castro Almeida afirma que o modelo foi reforçado com meios humanos financiados pelo Estado.

“Contratámos cerca de 500 técnicos — engenheiros e arquitetos — em colaboração com as ordens profissionais, para apoiar as Câmaras Municipais”, disse.

O ministro recorda ainda que nas candidaturas até cinco mil euros nem sequer é necessária deslocação ao local, bastando a análise documental e fotográfica, o que acelera o processo.

Executivo rejeita críticas e apela à distinção entre tipos de apoio



Questionado sobre autarquias como a Marinha Grande, cujo presidente afirmou ainda não ter recebido qualquer apoio do Governo, Manuel Castro Almeida distingue três tipos de prejuízos: pessoas e famílias, empresas e municípios.

No caso das pessoas e famílias, o ministro insiste que o dinheiro já está disponível e depende apenas da validação municipal. Já quanto às empresas, sublinha que milhares recorreram às linhas de crédito, com centenas a terem já o dinheiro nas contas.

Relativamente aos prejuízos diretos das câmaras municipais, o governante lembra que o primeiro recurso deve ser aos seguros, admitindo apoio estatal apenas onde não exista cobertura, como em algumas estradas municipais.

“Estamos a fazer o levantamento das necessidades e, onde não houver seguro, o Estado vai ajudar”, assegurou.

O Governo está ainda a acelerar uma linha de crédito negociada com o Banco Europeu de Investimentos, para apoiar intervenções municipais mais urgentes.

“Os autarcas não têm razão para se queixarem da falta ou da demora do apoio do Governo. As regras estão definidas, o dinheiro está disponível e os pagamentos já começaram”, concluiu Manuel Castro Almeida.

Estradas municipais sem seguro terão apoio do Estado



Relativamente aos danos nas estradas municipais, Manuel Castro Almeida reconhece que se trata de infraestruturas que nem sempre estão cobertas por seguros, garantindo que, nesses casos, o Estado irá intervir.

“Nas estradas municipais não existe um seguro da própria degradação da via. Aí, obviamente, o Estado vai ter que ajudar”, afirmou o ministro da Economia, explicando que o Governo está a concluir o levantamento das necessidades no terreno.

Segundo o governante, as câmaras terão de avançar com os projetos e com a contratação das obras, sendo o apoio estatal definido posteriormente, podendo passar por financiamento através do Banco Europeu de Investimentos ou por outros mecanismos a acordar com a Associação Nacional de Municípios.