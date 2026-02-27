Cartaxo Alves voa da Força Aérea para Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas

O general João Cartaxo Alves voa da Força Aérea para assumir o cargo de Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), anunciou esta sexta-feira o Governo. O piloto-aviador Cartaxo Alves era até agora Chefe do Estado Maior da Força Aérea (CEMFA) e foi agora proposto ao Presidente da República para a liderança das Forças Armadas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A decisão foi aprovada em reunião eletrónica do Conselho de Ministros. A notícia foi conhecida no último dia de mandato do general Nunes da Fonseca, como Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas.

O tenente-general Sérgio Roberto Leite da Costa Pereira vai indicado pelo Governo para Chefe do Estado Maior da Força Aérea, com efeitos a partir de 1 de março. O Conselho de Ministros decidiu ainda a prorrogação do mandato do Chefe do Estado Maior do Exército, o general Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão, no cargo desde março de 2023. Rapaz de Almada no topo das Forças Armadas

O general João Cartaxo Alves terminava o mandato apenas em fevereiro do próximo ano, mas abraça agora um novo desafio. Tinha sido nomeado para CEMFA a 25 de fevereiro de 2022. Nascido em Almada, em dezembro de 1962, ingressou em 1980 na Academia Militar no Curso de Ciências Militares Aeronáuticas. Em janeiro de 1986 foi colocado na Base Aérea N.º 5 (BA5), em Monte Real, onde fez o Curso Complementar de Aeronaves de Combate, tripulando aviões T-33, na Esquadra 103. No ano letivo 1993/94 frequentou o Curso Geral de Guerra Aérea (CGGA) no Instituto de Altos Estudos da Força Aérea (IAEFA). Em abril de 1998 foi nomeado comandante da Esquadra de Transportes 501, cargo que ocupou até 2002. Neste período participou em várias missões nacionais e NATO, nomeadamente IFOR, SFOR, KFOR, UNTAET, Alba e ISAF. Em junho de 2002 foi nomeado comandante do Grupo Operacional 61 e, posteriormente, 2.º Comandante da BA6.