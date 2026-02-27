Cartaxo Alves voa da Força Aérea para Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas

27 fev, 2026 - 23:33 • Liliana Monteiro
O general João Cartaxo Alves voa da Força Aérea para assumir o cargo de Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), anunciou esta sexta-feira o Governo.
O piloto-aviador Cartaxo Alves era até agora Chefe do Estado Maior da Força Aérea (CEMFA) e foi agora proposto ao Presidente da República para a liderança das Forças Armadas.
A decisão foi aprovada em reunião eletrónica do Conselho de Ministros.
A notícia foi conhecida no último dia de mandato do general Nunes da Fonseca, como Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas.
O tenente-general Sérgio Roberto Leite da Costa Pereira vai indicado pelo Governo para Chefe do Estado Maior da Força Aérea, com efeitos a partir de 1 de março.
O Conselho de Ministros decidiu ainda a prorrogação do mandato do Chefe do Estado Maior do Exército, o general Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão, no cargo desde março de 2023.
O general João Cartaxo Alves terminava o mandato apenas em fevereiro do próximo ano, mas abraça agora um novo desafio. Tinha sido nomeado para CEMFA a 25 de fevereiro de 2022.
Nascido em Almada, em dezembro de 1962, ingressou em 1980 na Academia Militar no Curso de Ciências Militares Aeronáuticas.
Em janeiro de 1986 foi colocado na Base Aérea N.º 5 (BA5), em Monte Real, onde fez o Curso Complementar de Aeronaves de Combate, tripulando aviões T-33, na Esquadra 103.
No ano letivo 1993/94 frequentou o Curso Geral de Guerra Aérea (CGGA) no Instituto de Altos Estudos da Força Aérea (IAEFA).
Em abril de 1998 foi nomeado comandante da Esquadra de Transportes 501, cargo que ocupou até 2002. Neste período participou em várias missões nacionais e NATO, nomeadamente IFOR, SFOR, KFOR, UNTAET, Alba e ISAF.
Em junho de 2002 foi nomeado comandante do Grupo Operacional 61 e, posteriormente, 2.º Comandante da BA6.
De 2003 a 2004 desempenhou as funções de chefe da Repartição de Planos (A5) do Comando Operacional da Força Aérea (COFA), em Monsanto, Lisboa.
Em agosto de 2004 foi nomeado para uma missão de serviço na NATO no RFAS (Reaction Force Air Staff), em Kalkar, onde exerceu as funções Air Policy Staff Officer.
Em 2005, com a criação do primeiro Centro de Excelência da NATO, foi selecionado para integrar o módulo inicial do JAPCC (Joint Air Power Competence Centre), onde exerceu as funções de responsável pela área do Transporte Aéreo.
Em agosto de 2007, já com o posto de coronel, foi nomeado Chefe do Estado-Maior do COFA.
Em outubro de 2014, com o posto de major-general, foi nomeado Diretor de Instrução da Força Aérea.
De janeiro de 2018 a maio de 2019 foi nomeado para exercer as funções de representante nacional no NATO Logistics Committee (LC), no NATO Resource Policy and Planning Board (RPPB), no Agency Supervisory Board (ASB) da NATO Support and Procurement Organisation (NSPA), no NATO Science & Technology Board da NATO (NATO ASB) e no Long Term Review (LTR) da Agência de Defesa Europeia.
Durante o mesmo período foi subdiretor nacional de Armamento e participou como representante nacional nos plenários das reuniões de diretores nacionais de Armamento da NATO e da Agência de Defesa Europeia.
Da sua folha de serviço constam vários louvores, menções de apreço, tendo sido agraciado com as seguintes condecorações: Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis, quatro Medalhas de Ouro de Serviços Distintos (uma das quais coletiva), duas Medalhas de Prata de Serviços Distintos, duas Medalhas de Mérito Militar (1.ª e 2.ª Classe), uma Medalha de Mérito Aeronáutico (1.ª Classe), uma Medalha da Cruz Naval (1.ª Classe), a Medalha de Ouro e a Medalha de Prata de Comportamento Exemplar, quatro Medalhas Comemorativas de Comissões de Serviços Especiais e a Medalha D. Afonso Henriques - Mérito Militar, primeira classe.
Foi ainda agraciado com as seguintes ordens estrangeiras: Grande-Oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico da República Federativa do Brasil, Medalha de Mérito Santos-Dumont da Força Aérea Brasileira, Categoria Oficial da Medalha de Unidad Simbólica Miguel Antonio Caro do Exército Nacional da Colômbia e a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Aeronáutico com distintivo branco do Reino de Espanha.