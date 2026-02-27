CEMGFA anuncia saída. Oito "obrigados" e a convicção de que deixa Forças Armadas mais adaptadas à conjuntura internacional

O general José Nunes da Fonseca, que assumiu o cargo de Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas em março de 2023, considera que deixou progressos nos domínios da “saúde militar, da ciberdefesa, do espaço, da inovação, das informações e segurança militares , assim como das responsabilidades assumidas perante as organizações internacionais que Portugal integra”.

No documento a que a Renascença teve acesso, o general considera que as Forças Armadas “amplificaram as capacidades de formação, operacionais, de prontidão, de projeção e de sustentação”.

A missiva é dirigida a todos os “oficiais generais, oficiais, sargentos, praças e trabalhadores civis das Forças Armadas”, sublinhando que no seu percurso militar se preocupou em ser “ um bom Soldado de Portugal ”.

O general José Nunes da Fonseca anunciou a saída do cargo de Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), nunca carta a que a Renascença teve acesso. O general João Cartaxo Alves é o sucessor .

Para concluir que “nos adaptámos à atual conjuntura internacional, essencialmente marcada pela guerra na Ucrânia, e “correspondemos, em diversos domínios, às necessidades de defesa deste país”.

O general, que abandona funções aos 65 anos, considera que deixa uma visão de “Forças Armadas prontas, flexíveis, interoperáveis e tecnologicamente inovadoras; edificadas com realismo e aptas a cumprirem com credibilidade”.

Na carta dirigida a todos os militares agradece aos que o formaram e o fizeram militar, aos que o comandaram, a todos com quem interagiu (civis e outras instituições). Agradece ainda as missões operacionais.

“Confiança” de que o legado será prosseguido

O general José Nunes da Fonseca cumpriu duas comissões em operações NATO: a primeira na Força de Estabilização NATO (SFOR), na Bósnia-Herzegovina, em 1998/99, como oficial de operações no Quartel-General da Divisão Multinacional Sudeste; e a segunda na KFOR – Força NATO no Kosovo, no primeiro semestre de 2011, como general comandante da Força Logística (Joint Logistics Support Group) desta operação.

Na hora da despedida aproveita ainda para agradecer ao Exército, “pela suprema honra de o haver comandado, imprimindo-lhe as mudanças estruturais e a agilidade operacional necessária”.

O general José Nunes da Fonseca sublinha a “confiança” de que o seu legado, como CEMGFA, será prosseguido.

Da sua folha de serviços constam 23 louvores nacionais e três de entidades estrangeiras, sendo um de Ministro, dois de General CEMGFA, cinco de General CEME e 15 de outros oficiais generais.

Foi agraciado com a Ordem Militar de Avis nos graus de Grande Oficial (2014) e Oficial (2002); e condecorado com cinco medalhas de Serviços Distintos (Prata, 1999, 2001, 2005, 2007 e 2013), 1 medalha de Ouro de Serviços Distintos de Segurança Pública (2017), as medalhas de Mérito Militar (1.ª, 2.ª e 3.ª classes), a medalha D. Afonso Henriques (1.ª classe, 2013) e as medalhas de Comportamento Exemplar (Ouro e Prata).

Foi também condecorado com as Medalhas Comemorativas de Comissões de Serviços Especiais “Itália 1995-96", “Itália 1996-99", “Bósnia 1998-99", “Kosovo 2011" e “Espanha 2010-2013"

Conta ainda com condecorações estrangeiras: Cruz de Prata da Ordem de Mérito da Guardia Civil (Espanha,2016), Medalha Marechal Hermes (Brasil, 2004), EUROFOR (2003), OTAN/SFOR (2000), Comemorativa Francesa (Bósnia-Herzegovina, 1998-99), OTAN/Operação nos Balcãs (2011) e Cruz Comemorativa para a Missão Militar de Paz no Kosovo (Itália, 2011).

Cartaxo Alves voa da Força Aérea para CEMGFA

O general João Cartaxo Alves, atual Chefe de Estado Maior da Força Aérea foi proposto pelo Governo ao Presidente da República para assumir o cargo de Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA).

O tenente-general Sérgio Roberto Leite da Costa Pereira foi indicado pelo Governo para Chefe do Estado Maior da Força Aérea, com efeitos a partir de 1 de março.

O Conselho de Ministros decidiu ainda a prorrogação do mandato do Chefe do Estado Maior do Exército, o general Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão, no cargo desde março de 2023.

[notícia atualizada com a indicação de Cartaxo Alves para CEMGFA]

