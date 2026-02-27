Ouvir
Colisão entre três veículos corta trânsito no IP3 em Tondela

27 fev, 2026 - 20:11 • Lusa

Acidente provocou dois feridos, indica a Proteção Civil.

O Itinerário Principal número três (IP3) em Tondela está cortado ao trânsito nos dois sentidos, desde as 19h07, depois de uma colisão que envolveu três veículos ligeiros, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

"A colisão aconteceu entre os nós de Valverde e de São Miguel de Outeiro, ao quilómetro 104 (km 104) e obrigou ao corte do IP3 nos dois sentidos", disse uma fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, "a colisão envolveu três veículos e provocou dois feridos, mas [pelas 19h40] ainda não é possível saber a gravidade".

O acidente ocorreu na freguesia de Canas de Santa Maria, concelho de Tondela, distrito de Viseu.

O alerta foi dado pelas 19h07 e para o local foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por sete veículos, dos Bombeiros Voluntários de Tondela, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituo Nacional de Emergência Médica (INEM).

