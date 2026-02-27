Ao abrigo dos artigos 37.º e 38.º da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 24.º a 27.º da Lei de Imprensa, exerço o meu direito de resposta à notícia publicada em 23 de Fevereiro de 2026, a qual contém insinuações de juízos de valor gravemente lesivos da minha honra, reputação e credibilidade política.

A peça não se limitou a informar. Adoptou qualificações acusatórias, sugerindo que a minha intervenção pública promove exclusão ou fragmentação social. Tal construção é abusiva, descontextualizada e juridicamente inaceitável. Não fui previamente contactado para prestar esclarecimentos, o que constitui violação clara do dever de contraditório e das mais elementares regras de rigor e isenção jornalística.

Esclareço que não recebi qualquer interpelação formal da Província Portuguesa do Espírito Santo sobre a divulgação pública das declarações referidas.

Enquanto Deputado à Assembleia da República, exerço um mandato legitimado pelo sufrágio universal, com o direito e o dever de intervir no debate público sobre matérias sensíveis. A liberdade de expressão política goza de tutela reforçada, como afirmado pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

A crítica política firme não equivale a incitamento ao ódio. Não houve qualquer apelo à violência ou discriminação. A tentativa de equiparar discordância política a ofensa religiosa revela parcialidade editorial inadmissível.

Solicito a publicação integral deste texto com idêntico destaque.

Pedro dos Santos Frazão