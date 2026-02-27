Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Direito de Resposta

27 fev, 2026 - 16:34

Direito de resposta à notícia "Missionários Espiritanos demarcam-se de publicação anti-Islão de deputado do Chega" publicada pela Renascença a 23 de fevereiro. A publicação do seguinte direito de resposta enquadra-se na Lei da Televisão e Rádio, e realiza-se a pedido do deputado do Chega Pedro dos Santos Frazão.

A+ / A-

Ao abrigo dos artigos 37.º e 38.º da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 24.º a 27.º da Lei de Imprensa, exerço o meu direito de resposta à notícia publicada em 23 de Fevereiro de 2026, a qual contém insinuações de juízos de valor gravemente lesivos da minha honra, reputação e credibilidade política.

A peça não se limitou a informar. Adoptou qualificações acusatórias, sugerindo que a minha intervenção pública promove exclusão ou fragmentação social. Tal construção é abusiva, descontextualizada e juridicamente inaceitável. Não fui previamente contactado para prestar esclarecimentos, o que constitui violação clara do dever de contraditório e das mais elementares regras de rigor e isenção jornalística.

Esclareço que não recebi qualquer interpelação formal da Província Portuguesa do Espírito Santo sobre a divulgação pública das declarações referidas.

Enquanto Deputado à Assembleia da República, exerço um mandato legitimado pelo sufrágio universal, com o direito e o dever de intervir no debate público sobre matérias sensíveis. A liberdade de expressão política goza de tutela reforçada, como afirmado pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

A crítica política firme não equivale a incitamento ao ódio. Não houve qualquer apelo à violência ou discriminação. A tentativa de equiparar discordância política a ofensa religiosa revela parcialidade editorial inadmissível.

Solicito a publicação integral deste texto com idêntico destaque.

Pedro dos Santos Frazão

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 27 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)