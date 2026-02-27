IP3 reaberto ao trânsito em Tondela após colisão entre três veículos ligeiros

O Itinerário Principal número três (IP3) em Tondela reabriu ao trânsito nos dois sentidos pelas 21h15, depois de uma colisão que envolveu três veículos ligeiros, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

"A colisão aconteceu entre os nós de Valverde e de São Miguel de Outeiro, ao quilómetro 104 (km 104) e obrigou ao corte do IP3 nos dois sentidos", disse uma fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

A via esteve cortada desde as 19h07 na freguesia de Canas de Santa Maria, concelho de Tondela, Viseu.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo a mesma fonte, a "colisão entre os três os veículos ligeiros provocou uma ferida ligeira, que estava encarcerada, e foi transportada para o Hospital de Viseu".

"Aquando do alerta fomos informados que poderia haver dois a três feridos e, à nossa chegada, havia uma senhora encarcerada e as outras pessoas recusaram assistência, por dizerem que estavam bem", acrescentou o comandante.

O alerta foi dado pelas 19h07 e para o local foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por sete veículos, dos Bombeiros Voluntários de Tondela, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituo Nacional de Emergência Médica (INEM).