IPO Lisboa. Primeira unidade de apoio domiciliário nasceu há 70 anos e nunca mais parou

Setenta anos depois de ter sido criada, a primeira unidade de assistência domiciliária do país acompanha cerca de 65 doentes por ano. São pessoas com doenças avançadas, progressivas e sem cura da área do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa que, graças a este apoio, passam menos tempo internadas, mantendo os cuidados diferenciados de que necessitam em casa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A gestão eficaz da dor, o tratamento de feridas complexas e o acompanhamento próximo e humanizado dos doentes e das suas famílias continuam a ser pilares centrais da sua intervenção, focada na área dos cuidados paliativos Madalena Feio, especialista em medicina interna, lidera a equipa que é constituída por 12 profissionais. “Somos explica uma equipa multidisciplinar. Temos três médicos, oito enfermeiros, uma assistente social e também um assistente espiritual”, sublinha.

Já chegaram a ser 18, neste momento – por causa da sua complexidade - a equipa acompanha 12 doentes. “A mais nova tem 23 anos, o mais velho tem 84 anos, todos com doenças oncológicas, seguidos no IPO de Lisboa”. A médica diz que o trabalho desta equipa visa proporcionar aos doentes “melhor qualidade de vida, controlo de sintomas, mas também apoio a quem cuida destes doentes. Portanto, resumindo, é uma equipa domiciliária de cuidados paliativos”. Deparamo-nos com pessoas mais sozinhas e com menos apoio do que há 20 anos. E também são mais idosos. Muitas vezes é um idoso a cuidar de outro A unidade de apoio domiciliário do IPO completa esta sexta-feira 70 anos. Foi inaugurada a 27 de fevereiro de 1956 — data que marcou o início do Serviço de Visitação Domiciliária, como se chamava na altura.