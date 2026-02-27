Ouvir
Prisão para arguidos que assaltaram banco no concelho de Leiria no dia do apagão

27 fev, 2026

No dia do apagão, três homens assaltaram um banco 20 minutos antes do apagão que afetou Portugal e Espanha, pelas 11h30.

O Tribunal Judicial de Leiria condenou três arguidos na pena de seis anos de prisão pelo crime de roubo agravado a um banco no concelho de Leiria, em 28 de abril de 2025, dia do apagão.

Segundo informação divulgada esta sexta-feira pela Procuradoria da República da Comarca de Leiria, "foi dado como provado que os arguidos entraram na dependência bancária e, mediante ameaça e intimidação dos funcionários, lograram apropriar-se de quantia monetária ali existente, colocando em causa a segurança dos presentes".

O tribunal coletivo considerou, para a medida da pena, "a elevada ilicitude dos factos, o modo de execução e as exigências de prevenção geral e especial", adianta a Procuradoria.

O caso remonta ao dia do apagão de 2025 tendo, no dia seguinte, a Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciado a detenção de três suspeitos de um assalto com recurso a armas a uma entidade bancária, na freguesia da Maceira, ocorrido minutos antes do apagão.

Então, o comandante do Destacamento Territorial de Leiria, capitão Ricardo Monteiro, disse à agência Lusa que dois homens entraram no banco 20 minutos antes do apagão que afetou Portugal e Espanha, pelas 11h30.

Um terceiro elemento ficou numa viatura, com a qual fugiram os três elementos após o roubo de 71 mil euros.

Os homens foram intercetados em Porto Carro, na Maceira, quando se encontravam a trocar o dinheiro da viatura envolvida no roubo para um outro automóvel.

"Um dos suspeitos colocou-se em fuga na primeira viatura e os outros dois fugiram apeados para uma zona de mato", onde um deles foi detido, revelou.

O condutor da viatura viria a entregar-se horas depois, adiantou a mesma fonte, ao referir que, após a continuação das diligências de investigação, a GNR intercetou o outro suspeito, que se encontrava apeado na zona de Porto Carro.

A GNR encontrou na viatura, dentro de sacos, 70 mil euros em notas e mil euros em moedas.

Foram ainda apreendidas uma arma de fogo e outra arma de alarme.

Os arguidos tinham então idades entre os 20 e os 24 anos, e antecedentes criminais pela prática de ilícitos da mesma natureza, de acordo com a GNR.

A operação para a detenção dos suspeitos contou com o reforço de vários postos territoriais do Comando Territorial de Leiria da GNR e com o apoio da Polícia Judiciária de Leiria, que coadjuvou no processo dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.

