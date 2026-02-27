Prisão para arguidos que assaltaram banco no concelho de Leiria no dia do apagão

O Tribunal Judicial de Leiria condenou três arguidos na pena de seis anos de prisão pelo crime de roubo agravado a um banco no concelho de Leiria, em 28 de abril de 2025, dia do apagão.

Segundo informação divulgada esta sexta-feira pela Procuradoria da República da Comarca de Leiria, "foi dado como provado que os arguidos entraram na dependência bancária e, mediante ameaça e intimidação dos funcionários, lograram apropriar-se de quantia monetária ali existente, colocando em causa a segurança dos presentes".

O tribunal coletivo considerou, para a medida da pena, "a elevada ilicitude dos factos, o modo de execução e as exigências de prevenção geral e especial", adianta a Procuradoria.

O caso remonta ao dia do apagão de 2025 tendo, no dia seguinte, a Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciado a detenção de três suspeitos de um assalto com recurso a armas a uma entidade bancária, na freguesia da Maceira, ocorrido minutos antes do apagão.

Então, o comandante do Destacamento Territorial de Leiria, capitão Ricardo Monteiro, disse à agência Lusa que dois homens entraram no banco 20 minutos antes do apagão que afetou Portugal e Espanha, pelas 11h30.

Um terceiro elemento ficou numa viatura, com a qual fugiram os três elementos após o roubo de 71 mil euros.