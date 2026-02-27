Ouvir
Em Destaque
DECO

Quando faz scroll nas redes sociais consegue ver as publicações dos seus amigos?

27 fev, 2026 - 07:00 • Fátima Casanova

Numa altura em que a publicidade invade jogos, fotografias ou notícias dos amigos, associações europeias de consumidores exigem legislação mais apertada. Pede-se aos governos maior ação contra a degradação dos serviços digitais.

Contra a degradação dos serviços digitais, associações de consumidores de 14 países europeus exigem aos respetivos Governos, legislação mais apertada e mecanismos mais fortes de controlo.

Em Portugal, cabe à DECO pedir aos decisores políticos para travarem a diminuição da qualidade dos serviços em meio digital.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com esse objetivo, a Associação para a Defesa do Consumidor enviou uma carta ao Ministério da Economia, onde denuncia este fenómeno, que “começa com um serviço inovador e útil que conquista o consumidor e depois piora a sua experiência, corta funcionalidades e impõe anúncios”.

À Renascença, Paulo Fonseca, jurista da DECO, diz que “é, por isso que os consumidores quando jogam online perdem mais tempo à espera de ver anúncios do que propriamente a jogar, é, por isso, que deixaram de ver as próprias fotografias, é, por isso, que as muitas plataformas de streaming, como a Netflix, ou até quando querem ver um conteúdo que está gravado na box, têm de suportar um anúncio prévio”.

Seguro Sanches é o novo diretor-geral do Consumidor

ECONOMIA

Seguro Sanches é o novo diretor-geral do Consumidor

Antigo secretário de Estado do PS escolhido para l(...)

Situações para as quais as empresas dizem “que é uma escolha vossa, porque podem pagar para não ter” os anúncios, ou seja, “o consumidor que começou a ter um serviço com uma determinada expetativa perdeu isso”, critica Paulo Fonseca.

Para a DECO, a estratégia das empresas é maximizar o lucro assente na dependência e na falta de concorrência e exemplos não faltam “o feed do Instagram e do Facebook deixou de priorizar conteúdos de amigos para favorecer conteúdos pagos”.

DECO exige que Governo proíba downgrades injustificados

Para a DECO, é fundamental que os decisores políticos produzam legislação mais apertada para “proibir todas as empresas, independentemente da sua natureza, volume de faturação ou dimensão de deteriorar as condições ou a qualidade dos seus serviços”, diz Paulo Fonseca.

​Meta lucra com publicidade fraudulenta. 15 mil milhões de anúncios por dia são de "alto risco"

Redes sociais

​Meta lucra com publicidade fraudulenta. 15 mil milhões de anúncios por dia são de "alto risco"

Investigação da Reuters classifica as plataformas (...)

Na carta que seguiu para o Ministério da Economia, a DECO também pede que “as empresas sejam proibidas de retirar funcionalidades essenciais após a fidelização do consumidor, para que os serviços sejam duráveis e estáveis”.

A lista de proibições não se fica por aqui, Paulo Fonseca sublinha que é fundamental que as empresa “não possam impedir, por exemplo, que o consumidor, se mudar para outra rede social, leve as suas fotografias, os livros ou as músicas que adquiriu.

Consumidores não podem tolerar degradação da qualidade, diz a DECO

A DECO defende que cabe aos consumidores dizer “basta e reclamar” junto da Associação de Consumidores, se as empresas “tentarem reduzir na qualidade do serviço que oferecem”, diz Paulo Fonseca.

O jurista considera que, só com o apoio dos consumidores, a DECO tem força para exigir ao Governo, que “garanta condições mínimas para os serviços digitais”. Pede, por isso, que “não se conformem se empresas piorarem o serviço ou se introduzirem publicidade sem a autorização do consumidor”.

Paulo Fonseca diz que é preciso rejeitar estas práticas, que considera um abuso de posição e faz um paralelismo quando se compra uma estante: "passados uns dias a empresa não vai a casa do cliente tirar uma ou mais prateleiras”, para dizer que um serviço que é contratualizado também deveria manter-se estável enquanto está em vigor.

