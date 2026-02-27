Quando faz scroll nas redes sociais consegue ver as publicações dos seus amigos?

Contra a degradação dos serviços digitais, associações de consumidores de 14 países europeus exigem aos respetivos Governos, legislação mais apertada e mecanismos mais fortes de controlo. Em Portugal, cabe à DECO pedir aos decisores políticos para travarem a diminuição da qualidade dos serviços em meio digital. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Com esse objetivo, a Associação para a Defesa do Consumidor enviou uma carta ao Ministério da Economia, onde denuncia este fenómeno, que “começa com um serviço inovador e útil que conquista o consumidor e depois piora a sua experiência, corta funcionalidades e impõe anúncios”. À Renascença, Paulo Fonseca, jurista da DECO, diz que “é, por isso que os consumidores quando jogam online perdem mais tempo à espera de ver anúncios do que propriamente a jogar, é, por isso, que deixaram de ver as próprias fotografias, é, por isso, que as muitas plataformas de streaming, como a Netflix, ou até quando querem ver um conteúdo que está gravado na box, têm de suportar um anúncio prévio”.

Situações para as quais as empresas dizem “que é uma escolha vossa, porque podem pagar para não ter” os anúncios, ou seja, “o consumidor que começou a ter um serviço com uma determinada expetativa perdeu isso”, critica Paulo Fonseca. Para a DECO, a estratégia das empresas é maximizar o lucro assente na dependência e na falta de concorrência e exemplos não faltam “o feed do Instagram e do Facebook deixou de priorizar conteúdos de amigos para favorecer conteúdos pagos”. DECO exige que Governo proíba downgrades injustificados Para a DECO, é fundamental que os decisores políticos produzam legislação mais apertada para “proibir todas as empresas, independentemente da sua natureza, volume de faturação ou dimensão de deteriorar as condições ou a qualidade dos seus serviços”, diz Paulo Fonseca.