Quando faz scroll nas redes sociais consegue ver as publicações dos seus amigos?

27 fev, 2026 - 07:00 • Fátima Casanova
Contra a degradação dos serviços digitais, associações de consumidores de 14 países europeus exigem aos respetivos Governos, legislação mais apertada e mecanismos mais fortes de controlo.
Em Portugal, cabe à DECO pedir aos decisores políticos para travarem a diminuição da qualidade dos serviços em meio digital.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Com esse objetivo, a Associação para a Defesa do Consumidor enviou uma carta ao Ministério da Economia, onde denuncia este fenómeno, que “começa com um serviço inovador e útil que conquista o consumidor e depois piora a sua experiência, corta funcionalidades e impõe anúncios”.
À Renascença, Paulo Fonseca, jurista da DECO, diz que “é, por isso que os consumidores quando jogam online perdem mais tempo à espera de ver anúncios do que propriamente a jogar, é, por isso, que deixaram de ver as próprias fotografias, é, por isso, que as muitas plataformas de streaming, como a Netflix, ou até quando querem ver um conteúdo que está gravado na box, têm de suportar um anúncio prévio”.
ECONOMIA
Antigo secretário de Estado do PS escolhido para l(...)
Situações para as quais as empresas dizem “que é uma escolha vossa, porque podem pagar para não ter” os anúncios, ou seja, “o consumidor que começou a ter um serviço com uma determinada expetativa perdeu isso”, critica Paulo Fonseca.
Para a DECO, a estratégia das empresas é maximizar o lucro assente na dependência e na falta de concorrência e exemplos não faltam “o feed do Instagram e do Facebook deixou de priorizar conteúdos de amigos para favorecer conteúdos pagos”.
Para a DECO, é fundamental que os decisores políticos produzam legislação mais apertada para “proibir todas as empresas, independentemente da sua natureza, volume de faturação ou dimensão de deteriorar as condições ou a qualidade dos seus serviços”, diz Paulo Fonseca.
Redes sociais
Investigação da Reuters classifica as plataformas (...)
Na carta que seguiu para o Ministério da Economia, a DECO também pede que “as empresas sejam proibidas de retirar funcionalidades essenciais após a fidelização do consumidor, para que os serviços sejam duráveis e estáveis”.
A lista de proibições não se fica por aqui, Paulo Fonseca sublinha que é fundamental que as empresa “não possam impedir, por exemplo, que o consumidor, se mudar para outra rede social, leve as suas fotografias, os livros ou as músicas que adquiriu.
A DECO defende que cabe aos consumidores dizer “basta e reclamar” junto da Associação de Consumidores, se as empresas “tentarem reduzir na qualidade do serviço que oferecem”, diz Paulo Fonseca.
O jurista considera que, só com o apoio dos consumidores, a DECO tem força para exigir ao Governo, que “garanta condições mínimas para os serviços digitais”. Pede, por isso, que “não se conformem se empresas piorarem o serviço ou se introduzirem publicidade sem a autorização do consumidor”.
Paulo Fonseca diz que é preciso rejeitar estas práticas, que considera um abuso de posição e faz um paralelismo quando se compra uma estante: "passados uns dias a empresa não vai a casa do cliente tirar uma ou mais prateleiras”, para dizer que um serviço que é contratualizado também deveria manter-se estável enquanto está em vigor.