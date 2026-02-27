Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 27 fev, 2026
Rússia

Secretas estão a vigiar empresários ligados a Putin em Portugal

27 fev, 2026 - 12:40 • Diogo Camilo

Ministério Público abriu 26 inquéritos e congelou 25 milhões de euros em saldos de contas bancárias relacionados por suspeitas de branqueamento de capitais ou violação das sanções impostas a ativos russos após o início da guerra com a Ucrânia.

O Ministério Público português está a braços com 26 inquéritos relacionados com a "violação de medidas restritivas" ao embargo económico russo imposto após a invasão à Ucrânia, em 2022, ou por branqueamento de capitais.

Segundo o Expresso, devido a estes inquéritos, estão congelados 25 milhões de euros em saldos de contas bancárias, com o Ministério Público e a Polícia Judiciária a avançarem que muitas empresas russas contornam as sanções europeias em Portugal utilizando empresários portugueses como testas de ferro.

Há ainda a suspeita de cidadãos ucranianos a viverem em Portugal responsáveis por negociar e facilitar a movimentação de grandes somas de dinheiro entre Lisboa e Moscovo.

Em resposta oficial ao semanário, o Serviço de Informações de Segurança (SIS) revela que “tem acompanhado e avaliado a presença em Portugal de elementos conotados, direta ou indiretamente, com o regime de Vladimir Putin” e acrescenta que “em várias ocasiões, a atividade desses indivíduos, normalmente empresários ou investidores, pode ser enquadrada no contexto do branqueamento de capitais e evasão de sanções impostas à Federação da Rússia”.

  • Noticiário das 11h
  • 27 fev, 2026
