Secretas estão a vigiar empresários ligados a Putin em Portugal

O Ministério Público português está a braços com 26 inquéritos relacionados com a "violação de medidas restritivas" ao embargo económico russo imposto após a invasão à Ucrânia, em 2022, ou por branqueamento de capitais.

Segundo o Expresso, devido a estes inquéritos, estão congelados 25 milhões de euros em saldos de contas bancárias, com o Ministério Público e a Polícia Judiciária a avançarem que muitas empresas russas contornam as sanções europeias em Portugal utilizando empresários portugueses como testas de ferro.

Há ainda a suspeita de cidadãos ucranianos a viverem em Portugal responsáveis por negociar e facilitar a movimentação de grandes somas de dinheiro entre Lisboa e Moscovo.

Em resposta oficial ao semanário, o Serviço de Informações de Segurança (SIS) revela que “tem acompanhado e avaliado a presença em Portugal de elementos conotados, direta ou indiretamente, com o regime de Vladimir Putin” e acrescenta que “em várias ocasiões, a atividade desses indivíduos, normalmente empresários ou investidores, pode ser enquadrada no contexto do branqueamento de capitais e evasão de sanções impostas à Federação da Rússia”.