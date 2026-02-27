Ouvir
Sexta-feira com alguma chuva dará lugar a fim de semana com sol

27 fev, 2026 - 07:20 • Olímpia Mairos

As noites serão frias.

O tempo vai melhorar ao longo do fim de semana, depois de uma sexta-feira marcada por céu muito nublado e alguma precipitação, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê céu em geral muito nublado, sobretudo por nuvens altas na região Sul, com diminuição da nebulosidade a partir da tarde. Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros fracos, que vão perder intensidade e frequência ao longo do dia, sendo pouco prováveis no Baixo Alentejo e no Algarve.

O vento vai soprar fraco a moderado de norte/noroeste, tornando-se moderado a forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas a partir da tarde. Há ainda possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal.

As temperaturas descem, com acentuado arrefecimento noturno e descida das máximas, em especial nas regiões Norte e Centro. As mínimas variam entre os 2 graus em Bragança e os 10 graus em Faro, enquanto as máximas oscilam entre os 11 graus na Guarda e os 23 graus em Faro.

No sábado, o tempo melhora significativamente, com céu pouco nublado ou limpo em todo o território. O vento mantém-se fraco a moderado do quadrante norte, podendo soprar forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, com rajadas até 65 quilómetros por hora. Mantém-se a possibilidade de nevoeiro matinal no Norte e Centro, bem como o acentuado arrefecimento noturno. As temperaturas mínimas descem ligeiramente, assim como as máximas no Algarve.

no domingo, o céu deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo, com aumento gradual da nebulosidade a partir da tarde. O vento será em geral fraco a moderado de leste, soprando por vezes forte nas terras altas até ao final da manhã. As noites continuam frias e está prevista uma pequena subida da temperatura máxima.

