Tempestades afetam funcionamento e vendas das agências de viagens

As recentes tempestades, em especial a tempestade Kristin, tiveram impactos operacionais e comerciais significativos no setor das agências de viagens, segundo um inquérito divulgado pela Associação Nacional de Agências de Viagens (ANAV).

O estudo, que recolheu 31 respostas válidas junto das agências associadas, aponta para uma maior incidência de constrangimentos nas regiões Norte (40%) e Centro (36%), as zonas mais afetadas pelas condições meteorológicas adversas registadas nas últimas semanas.

Limitações operacionais imediatas

De acordo com os dados apurados, 40% das agências reportaram impacto direto na sua atividade, enquanto 32% foram obrigadas a interromper temporariamente o funcionamento.

Entre os principais problemas identificados estão falhas no fornecimento de energia elétrica, interrupções nas comunicações, inundações em instalações, dificuldades de acesso às lojas e encerramentos durante vários dias consecutivos.

No total, cerca de uma em cada três agências enfrentou limitações operacionais imediatas, com reflexos diretos no atendimento ao público e na capacidade de resposta comercial.

Carnaval afetado e efeitos já visíveis na Páscoa

O impacto estendeu-se também ao desempenho comercial do setor. Seis em cada dez agências (60%) indicaram que as vendas do período do Carnaval foram afetadas, com perdas consideradas irreversíveis em muitos casos. Além disso, 56% das agências referem que as reservas para a Páscoa já estão a sofrer efeitos negativos.

Os resultados demonstram que as consequências económicas não se limitaram ao momento da ocorrência da tempestade, prolongando-se para períodos turísticos estratégicos do calendário nacional.

Apelo a apoios imediatos

O presidente da ANAV, Miguel Quintas, citado em comunicado, sublinha a urgência de apoios diretos às empresas e às famílias, alertando para os riscos de atraso nas medidas anunciadas pelo Governo.

“Os apoios anunciados pelo Governo têm de chegar já às famílias e às empresas e estão a tardar muitíssimo. O anúncio de enquadrar o PRR em parte destes apoios e esperar para fazer uma avaliação profunda torna o caso aterrador, tendo em conta experiências passadas, como os incêndios de Pedrógão”, afirma.

Miguel Quintas defende ainda que os apoios devem ser a fundo perdido, rejeitando o recurso a crédito: “Estes apoios devem ser concedidos a fundo perdido e não através de linhas de crédito. Não queremos mais endividamento para as famílias nem para as empresas. Ninguém quer ficar com dívidas para a vida”, defende.

Resiliência do setor

Apesar das dificuldades, o presidente da ANAV destaca a capacidade de adaptação das agências de viagens.

“Apesar dos constrangimentos operacionais e das perdas registadas, as agências de viagens demonstraram uma notável capacidade de adaptação e resistência”, afirma, acrescentando que “o setor respondeu com profissionalismo, manteve o apoio aos clientes, mesmo em condições adversas, e está já totalmente focado na recuperação das vendas e na preparação dos próximos períodos turísticos.”