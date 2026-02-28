CGTP acredita na força dos trabalhadores para "derrotar" pacote laboral

A CGTP acredita na força dos trabalhadores para "derrotar" a reforma laboral proposta pelo Governo, no dia em que milhares marcharam por Lisboa, Porto e Madeira contra este conjunto de medidas.

O líder da central sindical insistiu no que disse ser um retrocesso nos direitos conquistados e no aumento da precariedade. Tiago Oliveira acusa ainda o Governo de estar a tentar calar a voz da intersindical ao não sentar a CGTP na mesma mesa de negociações com a UGT.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, marcou presença na manifestação em Lisboa e considerou que estes protestos são uma prova da manifesta rejeição ao anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral.

"Esperava este mar de gente. Este pacote é para cair. Foi rejeitado e agora tem de ser retirado", refere.

Entre o Cais do Sodré e o Rossio, milhares de manifestantes gritaram contra as alterações à lei laboral e, em pouco mais de uma hora de percurso, pediram melhores condições de trabalho. "É só mais um empurrão e o pacote vai ao chão", ouviu-se pelas ruas de Lisboa, assim como "o público é de todos, o privado é só de alguns".