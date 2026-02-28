CGTP acredita na força dos trabalhadores para "derrotar" pacote laboral

28 fev, 2026 - 16:57 • Marisa Gonçalves
A CGTP acredita na força dos trabalhadores para "derrotar" a reforma laboral proposta pelo Governo, no dia em que milhares marcharam por Lisboa, Porto e Madeira contra este conjunto de medidas.
O líder da central sindical insistiu no que disse ser um retrocesso nos direitos conquistados e no aumento da precariedade. Tiago Oliveira acusa ainda o Governo de estar a tentar calar a voz da intersindical ao não sentar a CGTP na mesma mesa de negociações com a UGT.
O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, marcou presença na manifestação em Lisboa e considerou que estes protestos são uma prova da manifesta rejeição ao anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral.
"Esperava este mar de gente. Este pacote é para cair. Foi rejeitado e agora tem de ser retirado", refere.
Entre o Cais do Sodré e o Rossio, milhares de manifestantes gritaram contra as alterações à lei laboral e, em pouco mais de uma hora de percurso, pediram melhores condições de trabalho. "É só mais um empurrão e o pacote vai ao chão", ouviu-se pelas ruas de Lisboa, assim como "o público é de todos, o privado é só de alguns".
As alterações propostas pelo Governo em julho mereceram um "não" das centrais sindicais, que consideram as mudanças um ataque aos direitos dos trabalhadores.
A oposição levou a CGTP e a UGT a avançarem, em conjunto, para uma greve geral, realizada em 11 de dezembro de 2025. As confederações empresariais aplaudiram a reforma, ainda que digam que há espaço para melhorias.
Na segunda-feira, após se ter reunido com a UGT e as quatro confederações empresariais, a ministra do Trabalho indicou que, nas reuniões técnicas, "já houve algumas áreas de conciliação", nomeadamente em matéria de parentalidade, inteligência artificial e novas tecnologias.
Está prevista uma reunião plenária de Concertação Social para a próxima terça-feira.
Este protesto integra-se na manifestação nacional (...)