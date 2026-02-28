Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 28 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Dois feridos graves em colisão entre carro e motociclo em Lousada

28 fev, 2026 - 16:02 • Lusa

Os dois feridos foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e para o Hospital de S. João, no Porto.

A+ / A-

Duas pessoas ficaram este sábado em estado grave após uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo em Lousada, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa.

De acordo com a mesma fonte, os dois feridos foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e para o Hospital de S. João, no Porto.

O alerta foi dado pelas 13h27 e a colisão ocorreu na União de Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 28 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)